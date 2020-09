Serie A 2020/2021, i pronostici della seconda giornata

Quattro partite sabato, cinque domenica e una lunedì. Questo il menù della seconda giornata di Serie A, che prenderà il via con la gara tra Torino e Atalanta e che si concluderà con il match che opporrà Bologna e Parma nel derby emiliano.

Serie A, i pronostici della seconda giornata

Torino-Atalanta: primo impegno stagionale per i nerazzurri di Gasperini, che cercheranno di iniziare con il piede giusto il torneo. I granata, reduci dal ko di Firenze, saranno affamati di riscatto, ma il tasso tecnico dei bergamaschi pare essere troppo superiore. Pronostico: 2

Cagliari-Lazio: esordio anche per i biancocelesti di Simone Inzaghi, che in terra sarda vorranno subito andare alla ricerca dei tre punti. I rossoblu, dopo il pari nella prima giornata con il Sassuolo, venderanno però cara la pelle. Pronostico: 2

Sampdoria-Benevento: dopo il ko in casa della Juventus, i blucerchiati cercheranno i primi punti stagionali contro i neopromossi campani, dominatori assoluti dell'ultimo campionato di Serie B. Favorita la formazione di Ranieri, ma occhio ai sanniti. Pronostico: 1

Inter-Fiorentina: debutto stagionale per la squadra di Antonio Conte, che potrà contare anche sull'ultimo arrivato Arturo Vidal. I viola, nella partita inaugurale contro il Torino, hanno dimostrato di avere buone qualità, ma i nerazzurri vogliono dimostrare fin dall'inizio di avere tutte le carte in regola per giocarsi lo scudetto. Pronostico: 1

Spezia-Sassuolo: debutto assoluto nel massimo campionato per i liguri, che lo scorso agosto, tramite i playoff, hanno conquistato la loro prima storica promozione in Serie A. Gli aquilotti tenteranno di farsi trascinare dall'entusiasmo, ma di fronte avranno una formazione ostica dai meccanismi di gioco ben collaudati. Pronostico: 2

Napoli-Genoa: gli azzurri, dopo la brillante vittoria di Parma, non vogliono inciampare in passi falsi. Sfida sulla carta proibitiva per i liguri. Pronostico: 1

Verona-Udinese: tre punti a tavolino dopo la gara con la Roma per gli scaligeri, che adesso cercheranno la prima vittoria sul campo contro i friulani, alla loro prima stagionale. Sfida che si preannuncia equilibrata e combattuta. Pronostico: 1X

Crotone-Milan: compito ostico per i pitagorici, travolti per 4-1 dal Genoa nella prima giornata. Di fronte, infatti, ci sarà un Milan che ha iniziato nel migliore dei modi la stagione e che non vorrà certo rallentare la sua corsa in Calabria. Pronostico: 2

Roma-Juventus: big match di giornata tra giallorossi e bianconeri. La formazione di Fonseca dovrà cercare di muovere la classifica dopo il ko a tavolino con il Verona, mentre gli uomini di Pirlo andranno a caccia del bis dopo la facile vittoria ottenuta contro la Sampdoria. Pronostico: X2

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bologna-Parma: derby emiliano che si preannuncia equilibrato. Entrambe le squadre sono reduci da un ko all'esordio (rispettivamente contro Milan e Napoli) e non vorranno incorrere in nuovi passi falsi. Pronostico: X