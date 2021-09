Serie A, 4ª giornata 18-19 settembre 2021: dove vedere le partite (orari tv Dazn e Sky)

Di nuovo in campo la Serie A. Nel weekend si disputerà infatti la quarta giornata del massimo campionato, con il programma che sarà aperto venerdì sera dall'anticipo Sassuolo-Torino. A chiudere il turno, lunedì sera, sarà invece il posticipo Udinese-Napoli. Big match di giornata la sfida Juventus-Milan, in programma domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium, con i bianconeri che non possono sbagliare dopo aver raccolto solamente un punto nelle prime tre gare. Impegni rispettivamente contro Bologna e Verona per Inter e Roma, mentre la Lazio sarà impegnata all'Olimpico contro il Cagliari di Walter Mazzarri, che ha preso in settimana il posto dell'esonerato Leonardo Semplici.

Quarta giornata Serie A: il programma delle partite su Dazn e Sky