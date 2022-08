Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della quarta giornata

Senza sosta il campionato di Serie A. Tra il 30 agosto ed il 1 settembre si disputerà la quarta giornata, che sarà aperta martedì alle 18.30 dall'anticipo Sassuolo-Milan per chiudersi poi giovedì alle 20.45 con i posticipi Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana. L'Inter di Simone Inzaghi affronterà a San Siro la Cremonese, mentre la Juventus ospiterà allo Stadium lo Spezia. Sfida con la neopromossa Lecce per il Napoli, Roma con il Monza. Completano il programma Empoli-Verona, Sampdoria-Lazio e Udinese-Fiorentina.

Quarta giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

Il Torino che non cade a Bergamo

Un inatteso scontro al vertice, quello che al Gewiss Stadium opporrà Atalanta e Torino. Nerazzurri e granata, nelle prime tre giornate, hanno raccolto sette punti, così come Napoli, Milan, Lazio e Roma. Particolarmente sorprendente la formazione di Juric, dimostratasi solida e pungente in queste prime uscite stagionali. Ed il Toro potrebbe continuare a stupire raccogliendo un risultato positivo anche a Bergamo.

Il Bologna che non batte la Salernitana

Inizio di stagione difficile per il Bologna, che nelle prime tre gare ha raccolto solamente un punto. I rossoblù, penalizzati anche da un calendario non certo dei più semplici, devono ancora trovare la giusta quadratura e la Salernitana, reduce dal roboante 4-0 inflitto alla Sampdoria, è pronta ad approfittarne.

L'Udinese che supera la Fiorentina

Venerdì scorso, nell'anticipo sul campo del Monza, ha raccolto la prima vittoria della sua stagione e adesso l'Udinese, trascinata da Beto, mira a ripetersi contro la Fiorentina, ancora imbattuta in questo inizio di torneo. I friulani, di fronte al proprio pubblico, hanno le carte in regola per superare la competitiva formazione viola.