Serie A oggi in tv, dove vedere tutte le partite: orari Sky e Dazn

Primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A 2021/2022. Ad aprire il programma della quinta giornata sarà Bologna-Genoa, in programma martedì 21 settembre alle 18.30 allo stadio Dall'Ara, a chiuderlo, giovedì 23 alle 20.45, Roma-Udinese allo stadio Olimpico. Il Napoli capolista, che ha fin qui conquistato quattro vittorie in quattro partite, è atteso dalla Sampdoria, mentre Inter e Milan se la vedranno rispettivamente con Fiorentina e Venezia. Impegno in trasferta contro lo Spezia per la Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da appena due punti conquistati nelle prime quattro giornate.

Serie A, la classifica dopo quattro giornate

Il Napoli di Spalletti, con i suoi 12 punti, precede di due lunghezze l'accoppiata milanese formata da Inter e Milan. Seguono a nove la Roma di José Mourinho e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, mentre Lazio e Atalanta, protagoniste di un avvio di stagione leggermente al di sotto delle aspettative, viaggiano a quota 7 insieme a Udinese e Bologna. In coda la neopromossa Salernitana è ancora ferma a 0, preceduta di due punti dal Cagliari, sulla cui panchina è arrivato da pochi giorni Walter Mazzarri, e dalla Juventus. A tre Verona, Genoa, Empoli e Venezia.

Quinta giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Sfida clou della giornata è Fiorentina-Inter, in programma allo stadio Franchi martedì 21 settembre alle 20.45 e trasmessa in diretta da Dazn. I viola, galvanizzati dalle tre vittorie conquistate nelle prime quattro giornate, cercheranno il colpaccio per scavalcare i nerazzurri in classifica. Da non perdere anche la sfida della Juventus al Picco di Spezia, in programma mercoledì 22 alle 18.30 (diretta Dazn): i bianconeri, fin qui clamorosamente in zona retrocessione, hanno bisogno di conquistare i tre punti per scacciare la crisi. Ricca di spunti anche Sampdoria-Napoli (fischio d'inizio giovedì alle 18.30, diretta Dazn), mentre il Milan dovrebbe avere vita semplice contro il Venezia (mercoledì 22 ore 20.45, diretta Dazn/Sky).

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari