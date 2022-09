Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della quinta giornata

Un turno di fuoco, quello che si disputerà tra sabato 3 e lunedì 5 settembre. Nella quinta giornata di Serie A sono infatti in programma tre sfide assolutamente da non perdere: Fiorentina-Juventus, Lazio-Napoli e, soprattutto, il derby della Madonnina Milan-Inter. Tutte da seguire anche le gare che vedranno impegnate Roma e Atalanta, formazioni al momento in testa della classifica, attese rispettivamente da Udinese e Monza. Completano il quadro Cremonese-Sassuolo, Spezia-Bologna, Verona-Sampdoria, Salernitana-Empoli e Torino-Lecce.

Quinta giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

La Fiorentina che sorprende la Juventus

Momento difficile, quello che sta vivendo la Fiorentina. I viola, dopo la vittoria all'esordio contro la Cremonese, non sono più riusciti a trovare la via del gol nelle successive tre gare di campionato, in cui hanno raccolto solamente due punti. La partita contro la Juventus, però, ha sempre un sapore particolare per i toscani, che daranno tutto pur di giocare un brutto scherzo agli uomini di Massimiliano Allegri.

Il primo punto in Serie A del Monza

Un testacoda sulla carta senza storia, quello che lunedì opporrà il Monza all'Atalanta. I brianzoli sono ancora fermi a 0, mentre gli orobici guidano la classifica con i loro 10 punti a pari merito con la Roma. Tutto lascerebbe presagire ad una vittoria nerazzura, ma i biancorossi, di fronte al loro pubblico, lotteranno fino all'ultimo per conquistare il loro primo storico punto in Serie A.

Il Napoli ko all'Olimpico

Dopo un avvio sprint, il Napoli pare aver già tirato il freno con i due pareggi contro Fiorentina e Lecce. Pronta ad approfittarne è la Lazio, che in questo avvio di campionato ha già battuto una big: l'Inter dell'ex Simone Inzaghi. I biancocelesti, contro i partenopei, mirano a ripetersi per lasciarsi alle spalle l'amarezza per il pari subìto in extremis nel turno infrasettimanale contro la Sampdoria.