Serie A, adesso è il Napoli la favorita per lo scudetto per i bookmakers: le quote

Sette giornate in cui è successo di tutto, contrassegnate dall'inaspettate crisi di Inter e Juventus. Il campionato di serie A 2022/2023 si preannuncia più combattuto che mai, con ancora nessun vero padrone. Diverse le formazioni che hanno dimostrato di poter dire la loro, con la classifica, al momento, guidata dalla coppia Napoli-Atalanta, che viaggia a quota 17 punti, uno in più del sorprendente Udinese di Sottil. Hanno invece deluso, almeno fin qui, Inter e Juventus, alle prese con una situazione quanto mai complicata. Una situazione che ha spinto i bookmakers ad aggiornare le proprie quote sulla vincente dello scudetto.

Serie A, quote scudetto: ora è il Napoli la favorita

Se alla vigilia del torneo erano proprio Inter e Juventus le principali favorite alla vittoria finale, adesso, secondo le agenzie di scommesse, questo ruolo è passato nelle mani del Napoli. La conquista del titolo di campioni d'Italia da parte degli azzurri è quotato 3,75 da Snai, Bwin e Sisal. Sullo stesso piano dei partenopei Snai e Sisal mettono anche il Milan, che Bwin quota invece a 4,33. Inter e Juventus, in questa speciale classifica, occupano invece adesso rispettivamente il terzo (per i nerazzurri quota 4 per Snai, 4,33 per Bwin e 4,50 per Sisal) e quarto posto (per i bianconeri quota 6,50 per Snai, 7 per Bwin e 6 per Sisal) davanti all'Atalanta (quota 10 per Snai e Bwin, 9 per Sisal).

Serie A, le quote scudetto Snai

Napoli 3,75

Milan 3,75

Inter 4

Juventus 6,50

Atalanta 10

Roma 10

Lazio 25

Udinese 100

Serie A, le quote scudetto Bwin

Napoli 3,75

Milan 4,33

Inter 4,33

Juventus 7

Atalanta 10

Roma 12

Lazio 34

Udinese 151

Serie A, le quote scudetto Sisal