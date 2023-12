Inter, Juventus e Milan: chi vincerà lo scudetto? Le quote dei bookmakers

La lotta scudetto, dopo appena quattordici giornate di campionato, sembra essersi ristretta a sole tre squadre. A guardare tutti dall'alto in basso, al momento, è l'Inter di Simone Inzaghi, che, con i suoi 35 punti, precede di due lunghezze la Juventus e di sei il Milan. Più distanti Roma e Napoli, che navigano a quota 24: sia giallorossi che azzurri, per rientrare in corsa per il tricolore, avrebbero bisogno di una cavalcata difficile, ad oggi, da immaginare. Ancora più indietro tutte le altre, a partire dalla Fiorentina di Italiano, sesta a quota 23.

Per i bookmakers la grande favorita per la vittoria dello scudetto è l'Inter. Dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), il trionfo dei nerazzurri è quotato tra 1.44 e 1.50. Alle spalle di Lautaro e compagni la Juventus, il cui trionfo è quotato tra 3.25 e 4. Meno chance, per i bookie, per il Milan, la cui quota tricolore va da 6 a 10. Ancora più indietro Napoli (15-25) e Roma (50-81). Praticamente nulle le possibilità per tutte le altre formazioni.

Le quote scudetto Snai

Inter 1.45

Juventus 3.25

Milan 10

Napoli 25

Roma 50

Atalanta 100

Le quote scudetto Bwin

Inter 1.44

Juventus 4

Milan 8

Napoli 15

Roma 81

Atalanta 101

Le quote Sisal