Serie A, quando saranno recuperate le partite rinviate per la Supercoppa: date e orari

La Supercoppa Italiana 2024, per la prima volta nella storia, prevede il format a quattro squadre, con le Final Four iniziate nella giornata di ieri, giovedì 18 gennaio, con la vittoria del Napoli per 3-0 contro la Fiorentina. Nella serata di oggi si giocherà l'altra semifinale Inter-Lazio, mentre lunedì 22 sarà la volta della finalissima. Un calendario che ha imposto il rinvio delle partite della 21esima giornata di serie A che vedono impegnate le formazioni volate in Arabia Saudita, con Bologna-Fiorentina, Torino-Lazio, Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta che verranno quindi recuperate nelle prossime settimane.

Serie A, le date dei recuperi

La prima gara ad essere recuperata sarà Bologna-Fiorentina: il derby dell'Appennino, che metterà in palio punti pesanti per l'Europa, si giocherà mercoledì 14 febbraio alle 19. Giovedì 22, alle 20.45, sarà invece la volta di Torino-Lazio, mentre Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta si disputeranno entrambe mercoledì 28 febbraio: la prima alle 18, la seconda alle 20.45.

Questo, nel dettaglio, il calendario completo: