Serie A, corsa salvezza riaperta? Non per i bookmakers

Chi andrà in Serie B? Al momento l'unica certezza è che la Sampdoria ha un piede e mezzo nella cadetteria del calcio italiano con i suoi 16 punti in 30 partite, per il resto tutto sembra essere tornato in bilico. La Cremonese penultima è a quota 19 ma si è rilanciata con le ultime due vittorie di fila contro Samp ed Empoli, terzultimo è il Verona a 23 e capace di collezionare quattro punti nelle ultime due giornate con il pari di Napoli e il successo con il Sassuolo. Ad oggi sarebbero salve lo Spezia che di punti ne ha 26 e il Lecce che è a 28, ma entrambe non riescono più a portare a casa l'intera posta: i salentini hanno pareggiato con la Samp dopo sei sconfitte di fila mentre i liguri hanno perso due gare e pareggiato altre due nelle ultime quattro.

La prossima giornata sarà importante soprattutto per lo Spezia che sfida la Sampdoria a Marassi, quella successiva vedrà una davanti all'altra Cremonese e Verona nel match che deciderà chi resterà davvero in corsa, ma il turno più importante sarà il trenquattresimo quando a quattro giornate dal termine in programma ci saranno Cremonese-Spezia e Lecce-Verona. Se tutto sarà ancora aperto un verdetto importante uscirà poi dalla trentaseiesima con Lecce-Spezia, ultimo scontro diretto in chiave salvezza in Serie A.

Non tutti però credono alla reale riapertura della corsa salvezza, le agenzie di scommesse hanno già quasi decretato chi sarà a scendere in Serie B: la Sampdoria è quotata 1,01, la Cremonese 1.05 e il Verona 1.55, tutte quote decisamente basse. Lo Spezia è bancato a 2,75, il Lecce addirittura a quattro volte la posta, insomma per i bookmakers anche nelle parti basse della classifica il campionato è già finito.