Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della seconda giornata

Si giocherà tra sabato 20 e lunedì 22 agosto la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Ad aprire il turno, sabato alle 18.30, gli anticipi Torino-Lazio e Udinese-Salernitana, mentre a chiuderlo, lunedì alle 20.45, sarà il posticipo Sampdoria-Juventus. Il Milan campione d'Italia in carica farà visita all'Atalanta di Gasperini, mentre l'Inter di Simone Inzaghi ospiterà a San Siro lo Spezia. Impegno interno contro la Cremonese per la Roma di Mourinho, Napoli al Maradona con il Monza. Completano il quadro Sassuolo-Lecce, Empoli-Fiorentina e Bologna-Verona.

Seconda giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

Il Lecce che non cade con il Sassuolo

È iniziata con un pesante ko la stagione del Sassuolo. I neroverdi, nella prima giornata, sono stati travolti per 3-0 dalla Juventus. Una sconfitta che ha fatto seguito a quella subìta in Coppa Italia contro il Modena e che conferma le attuali difficoltà della formazione di Dionisi. Ed il Lecce, che all'esordio ha fatto soffrire l'Inter arrendendosi soltanto in pieno recupero, è pronto ad approfittarne.

La Juventus che non passa a Genova

Assenze pesanti in casa bianconera, che si presenterà sul campo della Sampdoria senza gli infortunati Pogba, Di Maria e Szczesny. Una gara che si preannuncia quindi non semplice per i bianconeri, anche perché i blucerchiati vorranno riscattarsi dopo il ko all'esordio contro l'Atalanta.

Il Milan fermato dall'Atalanta

Sfida complicata per il Milan, che all'esordio ha superato per 4-2 l'Udinese. Malgrado quest'anno sia partita più a fari spenti rispetto a quanto accaduto nelle ultime stagioni, l'Atalanta è sempre avversario temibile, come conferma la vittoria conquistata al debutto sul campo della Sampdoria. I bergamaschi sono pronti ad approfittare delle sbavature difensive rossonere emerse nella prima giornata per conquistare un risultato positivo.