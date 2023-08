Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della seconda giornata

Tra il 26 ed il 28 agosto si disputerà la seconda giornata del campionato di serie A, che sarà aperta dagli anticipi Frosinone-Atalanta e Monza-Empoli, in programma sabato alle 18.30. Il Napoli campione d'Italia in carica affronterà al Maradona il Sassuolo, mentre Milan e Juventus ospiteranno rispettivamente Torino e Bologna. Impegno esterno a Cagliari per l'Inter, Roma attesa dal Verona.

I possibili risultati a sorpresa

La Roma che non passa a Verona

L'inizio di campionato, per la Roma, è stato con il freno a mano tirato, con gli uomini di Mourinho che non sono riusciti ad andare oltre il pareggio all'Olimpico contro la Roma. Deludente la prestazione dei giallorossi, adesso attesi dal Verona capace di espugnare il Castellani di Empoli all'esordio.

Il blitz dell'Udinese

Inizio di torneo shock per l'Udinese, travolto a domicilio dalla Juventus con la contesa chiusa già nel corso del primo tempo. I friulani, adesso, andranno a caccia del riscatto sul campo della Salernitana: una partita non semplice, ma in cui gli uomini di Sottil non partono già certo battuti.

Il Lecce che rallenta la Fiorentina

Una vittoria colta in extremis, quella da cui è reduce il Lecce. I giallorossi, nella prima giornata, si sono imposti in rimonta con la Lazio e adesso andranno alla ricerca di un risultato positivo anche sul terreno di gioco di una Fiorentina che potrebbe risentire dell'impegno in Conference League.