Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della settima giornata

Ultimo impegno prima della sosta. Tra il 16 ed il 18 settembre si disputerà la settima giornata del campionato di serie A, che sarà aperta venerdì alle 20.45 dall'anticipo Salernitana-Lecce. Un turno in cui spiccano i big match Milan-Napoli e Roma-Atalanta, in programma rispettivamente alle 20.45 e alle 18 di domenica. Impegno sul campo dell'Inter per l'Udinese di Simone Inzaghi, mentre la Juventus, chiamata al riscatto dopo il ko in Champions contro il Benfica, farà visita al Monza. Completano il quadro Bologna-Empoli, Spezia-Sampdoria, Torino-Sassuolo, Fiorentina-Verona e Cremonese-Lazio.

Settima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

La Juventus che non passa a Monza

Un momento complicatissimo, quello che sta vivendo la Juventus. I bianconeri, reduci dal sanguinoso ko interno contro il Benfica in Champions League, hanno raccolto solamente dieci punti nelle prime sei giornate di campionato, un bottino ampiamente al di sotto di quelle che erano le aspettative. Gli uomini di Allegri dovranno cercare di rialzare la testa contro il Monza fanalino di coda, ma i brianzoli potrebbero sfruttare l'effetto scossa dopo il cambio di allenatore (via Stroppa, dentro Palladino) per approfittare delle difficoltà bianconere.

Il Napoli che espugna San Siro

Una sfida che promette spettacolo, quella in programma domenica sera a San Siro. L'una di fronte all'altra ci saranno Milan e Napoli, le due formazioni che, assieme all'Atalanta, condividono il primato della classifica. Entrambe le squadre stanno attraversando un ottimo momento di forma, come dimostrano anche le recenti vittorie in Europa, ma i rossoneri potrebbero risentire dell'indisponibilità dello squalificato Leao: un'assenza di cui gli azzurri sono pronti ad approfittare.

La Sampdoria che sorprende lo Spezia

Soltanto due punti conquistati ed ancora nessuna vittoria. Inizio di stagione complicato per la Sampdoria, che cercherà la prima affermazione del torneo sul campo di uno Spezia che nelle ultime cinque gare ha raccolto solamente due punti. Missione non semplice, ma neanche impossibile per i blucerchiati.