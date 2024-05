Zona retrocessione Serie A: cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Con lo Scudetto già assegnato all'Inter, il campionato si avvia verso la fine con lo sguardo rivolto alla lotta Champions e a quella per la retrocessione. Si profila un finale caldissimo nelle parti basse della classifica con sei squadre a cercare di evitare i due posti che valgono la discesa in B, già matematica per la Salernitana. La classifica è cortissima e vede Verona a 34 punti, Cagliari a 33, Frosinone ed Empoli a 32 e infine Udinese e Sassuolo a 30 e 29, oggi sarebbero loro a cambiare categoria. Più difficile far rientrare nella lotta il Lecce volato a quota 37 dopo l'arrivo di Gotti.

Possibile spareggio per retrocedere in B, il regolamento

Con questo scenario a tre giornate dalla fine non va scartata l'ipotesi di un arrivo a pari punti tra almeno due squadre, come successo l'anno scorso con il Verona a vincere 3-1 contro lo Spezia e a mantenere la Serie A. Il regolamento rispetto a dodici mesi fa è leggermente cambiato, se sarà spareggio non ci sarà più la gara "secca" ma si giocheranno due partite di andata e ritorno con la migliore negli scontri diretti che giocherà la seconda in casa.

E se fossero più di due le squadre terzultime a pari punti al fischio finale dell'ultima giornata? In questo caso si salverà direttamente la migliore nella classifica avulsa degli scontri diretti e in caso di nuova parità conteranno prima la differenza reti, poi i gol segnati e se tutto sarà ancora in equilibrio si opererà un sorteggio. C'è poi la possibilità che in tre o più si assestino insieme al penultimo posto, a questo punto retrocede la peggiore nella classifica avulsa e le altre due si giocheranno lo spareggio.