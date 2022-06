Serie A 2022/2023, spareggio scudetto in caso di arrivo a pari punti?

Verrà svelato il prossimo 24 giugno il calendario della Serie A 2022/2023, che prenderà il via il 13 agosto per concludersi poi il 4 giugno. Un torneo che potrebbe presentare un'importante novità: nell'ultimo Consiglio di Lega, i club del massimo campionato hanno infatti deciso di chiedere alla Figc la disputa dello spareggio per lo scudetto in caso di arrivo a pari punti, archiviando quindi la regola degli scontri diretti e, in second'ordine, della differenza reti. Nel caso in cui invece a chiudere a pari merito dovessero essere tre o più formazioni, resterebbe valido il criterio della classifica avulsa.

La regola che prevede lo spareggio per lo scudetto in caso di arrivo a pari punti è stata tolta a partire dalla stagione 2005/2006. Solo una volta, tuttavia, il tricolore è stato assegnato in questo modo: accadde nel 1964 e vide per protagoniste Bologna e Inter, che chiusero il campionato entrambe a quota 54 punti. A conquistare il titolo di campione d'Italia, in quell'occasione, furono poi i rossoblù, che superarono per 2-0 i nerazzurri allo stadio Olimpico di Roma grazie alle reti nella ripresa di Fogli e Nielsen.

La regola dello spareggio potrebbe essere introdotta anche per quanto riguarda la lotta per non retrocedere in B, mentre per decretare le squadre qualificate in Champions, Europa e Conference League rimarrà valido il criterio attuale della classifica avulsa e della differenza reti.