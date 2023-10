Dalla più giovane alla più vecchia, la classifica della Serie A per età

L'Italia del calcio non è un Paese per giovani, tutti parlano di loro, tutti li vorrebbero sempre in campo per dare un futuro al movimento, tutti cercano ricette per farli crescere e diventare campioni, ma alla fine quando i punti contano in pochi si fidano dei propri talentini. Ci sono alcune isole felici che stanno dimostrando che proprio chi ha meno esperienza può essere un fattore, come Frosinone e Lecce, che volano in classifica con le due squadre più giovani per età media e poi ci sono le big che invece ai proclami non fanno seguire le proprie scelte.

L'Inter seconda in classifica ha infatti la rosa più anziana del torneo con quasi 30 anni di media, arrivano quasi a 29 Lazio e Roma che nonostante questo stanno deludendo, fuori dal podio ma per pochissimo il Monza e la Salernitana, che magari con un po' più di freschezza potrebbe essere più incisiva. La media in Serie A è per quasi tutte le formazione sui 26 anni, un mix tra gioventù ed esperienza per riuscire a centrare i traguardi stagionali.

La classifica delle squadre più giovani in serie A

1 Frosinone: 24,87 anni

2 Lecce: 25.00

3 Cagliari: 25.52

4 Bologna: 25.79

5 Torino: 26.13

6 Udinese: 26.13

7 Verona: 26.18

8 Empoli: 26.29

9 Genoa: 26.55

10 Sassuolo: 26.56

11 Milan: 26.68

12 Atalanta: 26.89

13 Fiorentina: 26.92

14 Juventus: 26.94

15 Napoli: 27.09

16 Salernitana: 27.28

17 Monza: 27.41

18 Roma: 28.69

19 Lazio: 28.95

20. Inter: 29.48