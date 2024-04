Serie A: terna arbitrale tutta rosa per Inter-Torino, è la prima volta

Inter-Torino, il 'lunch time' di domenica in cui sara' festeggiato lo scudetto dei nerazzurri, entrera' nella storia come la prima partita di Serie A arbitrata da una terna tutta al femminile.

La 33enne livornese Maria Sole Ferrieri Caputi sara' infatti affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Per questa terna rosa e' un'altra 'prima' dopo quella in serie B del 26 dicembre 2022, quando diressero Frosinone-Ternana, e quella in Coppa Italia del gennaio 2023 per l'ottavo di finale tra Napoli e Cremonese.

Ferrieri Caputi, laureata in Sociologia e ricerca sociale, arbitra tra i professionisti dalla stagione 2020/2021. Nell'ottobre 2022 con Sassuolo-Salernitana e' diventata la prima donna ad arbitrare una partita di Serie A.