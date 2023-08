Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della terza giornata

Tra il 1 ed il 3 settembre si disputerà la terza giornata del campionato di serie A, che sarà aperta venerdì alle 18.30 dall'anticipo Sassuolo-Verona. Un turno ricco di sfide da non perdere: in calendario, infatti, ci sono Roma-Milan, Napoli-Lazio e Inter-Fiorentina. Completano poi il programma Udinese-Frosinone, Bologna-Cagliari. Atalanta-Monza, Torino-Genoa, Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana.

I possibili risultati a sorpresa

La Lazio che non cade a Napoli

L'inizio di campionato, per la Lazio, è stato fin qui da dimenticare. I biancocelesti, nelle prime due giornate, hanno infatti incassato altrettanti ko e adesso sono attesi dalla sfida non certo semplice al Maradona di Napoli. Una gara alla quale i partenopei si presentano chiaramente come favoriti, ma in cui gli uomini di Maurizio Sarri potrebbero avere una reazione di orgoglio raccogliendo i primi punti stagionali.

Il tris del Verona

Avvio da favola per il Verona, capace di raccogliere sei punti nelle prime due giornate. Gli scaligeri, che navigano a punteggio pieno in compagnia di Napoli, Inter e Milan, sognano adesso il tris al Mapei Stadium contro un Sassuolo ancora fermo a 0 e a secco di reti.

Il blitz della Salernitana

La Salernitana di Paulo Sousa, nelle prime due giornate del nuovo campionato, ha raccolto due pareggi. I granata, adesso, vogliono dare un'accelerata andando a caccia del bottino pieno sul campo di un Lecce capace di stupire in questo avvio di torneo: i salentini, contro Lazio e Fiorentina, hanno infatti portato a casa 4 punti.