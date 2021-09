Terza giornata Serie A 2021/2022: dove vedere tutte le partite (orari Sky, Dazn e Tim Vision)

Il massimo campionato torna in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Big match Napoli-Juventus e Milan-Lazio

Torna in campo la Serie A. Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il massimo campionato riprende il proprio cammino con le gare valevoli per la terza giornata. Un turno in cui spiccano le super sfide Napoli-Juventus e Milan-Lazio, mentre l'Inter campione d'Italia in carica è attesa a Genova dalla Sampdoria. Ricche di spunti anche Atalanta-Fiorentina e Roma-Sassuolo.

Terza giornata Serie A: le partite su Sky, Dazn e Tim Vision