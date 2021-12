Serie A, la top 11 del girone di andata: i dati Opta

È calato il sipario sul girone di andata del campionato di Serie A 2021/2022. A chiudere davanti a tutti la prima metà del torneo l'Inter di Simone Inzaghi, che, con i suoi 46 punti, precede rispettivamente di quattro e sette lunghezze Milan e Napoli. A completare la zona Champions l'Atalanta (38), inseguita da Juventus (34), Roma (32), Fiorentina (32) e Lazio (31). A guidare la classifica marcatori, invece, il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic, già in gol per ben 16 volte. Un rendimento che ha permesso all'attaccante viola di rientrare nella formazione ideale del girone di andata secondo i dati Opta: vediamo la top undici completa.

Serie A, la top 11 del girone di andata

Portiere

Miglior portiere del girone di andata è Samir Handanovic, estremo difensore dell'Inter. Lo sloveno, dopo un avvio di stagione sottotono, si è ripreso alla grande con il passare delle settimane e nessuno ha una più alta percentuale di tiri parati (77,9%) rispetto a lui.

Difensori

La coppia centrale ideale della prima metà del torneo è composta da Bremer, primo per palloni intercettati (60), palloni recuperati (155) e duelli aerei vinti (69), e De Ligt, che, tra i difensori con almeno 700 minuti giocati, è stato quello saltato meno volte in dribbling (soltanto una). Terzini Cuadrado, primo per numero di occasioni create per i compagni (30), ed Hernandez, difensore ad aver preso parte a più reti in questa Serie A (sette, con due gol e cinque assist).

Centrocampo

La linea di centrocampo ideale è formata da Fabian Ruiz, che ha la media più alta di passaggi riusciti nella metà campo avversaria (41 a partita), Brozovic, che ha preso parte a più sequenze terminate con un tiro (112) e che guida la classifica dei passaggi effettuati (1380), e Calhanoglu, primo, nel suo reparto, per contribuzione in zona gol (sei reti e sette assist). Sulla trequarti Pasalic, che ha contribuito ad una rete ogni 88 minuti giocati, il miglior dato per un centrocampista della Serie A.

Attacco

In attacco la coppia ideale del girone di andata è formata da Simeone e Vlahovic: l'attaccante del Verona è quello con la miglior percentuale realizzativa (37,5%) tra i giocatori con almeno dieci conclusioni in porta, mentre il centravanti della Fiorentina, oltre a guidare la classifica marcatori, è colui che ha effettuato fin qui più tiri (68).

Serie A, la formazione ideale del girone di andata

4-3-1-2: Handanovic; Cuadrado, Bremer, De Ligt, Hernandez; Fabian Ruiz, Brozovic, Calhanoglu; Pasalic; Simeone, Vlahovic.