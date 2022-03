Arbitri, nuova svolta: arrivano gli specialisti del VAR

Le polemiche per gli errori arbitrali continuano, l’ultimo caso che ha fatto rumore è stato il presunto rigore su Belotti in Torino-Inter, penalty non assegnato sull’1-0 per i granata. Feroci le critiche e sono state solo le ultime perché in realtà, soprattutto in questa stagione, il VAR è finito parecchie volte sotto accusa, un po’ da tutti i club del massimo campionato.

Arbitri da VAR: arrivano gli specialisti

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha bacchettato recentemente la sua squadra, spiegando che quando si è davanti allo schermo è necessario un cambio di mentalità rispetto a quando si è in campo. Come dire, i lavori sono diversi e diverse devono essere le modalità di giudizio durante la gara. Il problema è che, ad oggi, chi va in campo si accomoda poi sulla sedia del VAR e viceversa, quindi fare questo cambio di punto di vista non è semplice.

Così è pronta la soluzione al problema. Nascerà dalla prossima estate il Varista, cioè uno specialista, o meglio dieci, uno per ogni gara di Serie A a giornata. A Coverciano sono pronti ad accogliere i candidati al nuovo ruolo, che potranno essere o ex arbitri oppure quei giovani che hanno dato prova di essere a proprio agio davanti al televisore e che seguiranno un corso proprio per specializzarsi nel nuovo ruolo.

Si cambia ancora quindi perché la tecnologia ha abbassato la quantità di errori, ma non la qualità. Tutti a turno si sono lamentati e a volte a ragione, oltre al caso Belotti, per esempio nella corsa allo Scudetto c’è anche la mano di Udogie in Milan-Udinese che ha alzato il tono delle polemiche. Così quindi non va, ora non basta più limitare la quantità, bisogna lavorare sulla specializzazione in modo da limare ancora di più l’errore e cercare di far sparire le polemiche.