Serie B, 12a giornata: gli arbitri e il programma

Ufficializzate le designazioni arbitrali per le gare della 12a giornata di serie B in programma nel prossimo fine settimana. Apre il derby calabrese Cosenza-Reggina, venerdì sera, e chiude il Pisa in trasferta al Tombolato di Cittadella domenica alle 20.30. Tre squalificati, per un turno: Buchel (Ascoli), Brunetta (Parma) e Di Pardo (L.R. Vicenza). Una giornata anche a mister Gorini del Cittadella.

LE DESIGNAZIONI

COSENZA – REGGINA Venerdì 5 novembre alle 20,30

DI MARTINO

COLAROSSI – DI IORIO

IV: CARRIONE

VAR: MARINELLI

AVAR: PAGLIARDINI

ALESSANDRIA – TERNANA sabato 6 novembre alle 14

CAMPLONE

MASSARA – DI GIACINTO

IV: DI CICCO

VAR: BANTI

AVAR: VECCHI

ASCOLI – LR VICENZA sabato 6 novembre alle 14

PATERNA

GUALTIERI – ROSSI M.

IV: D’EUSANIO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: CAPALDO

COMO – PERUGIA sabato 6 novembre alle 14

COSSO

GALETTO – BARONE

IV: GIGLIOTTI

VAR: GIUA

AVAR: PAGANESSI

CREMONESE – SPAL sabato 6 novembre alle 14

COLOMBO

LONGO – CIPRIANI

IV: MASTRODOMENICO

VAR: SACCHI

AVAR: ROSSI C.

BRESCIA – PORDENONE sabato 6 novembre alle 16.15

VOLPI

DI VUOLO – IMPERIALE

IV: CAVALIERE

VAR: PRONTERA

AVAR: PERETTI

BENEVENTO – FROSINONE sabato 6 novembre alle 18

MARCHETTI

VALERIANI – AFFATATO

IV: MAROTTA

VAR: VALERI

AVAR: ROCCA

LECCE – PARMA domenica 7 novembre alle 14

GHERSINI

PERROTTI – PALERMO

IV: PASCARELLA

VAR: FOURNEAU

AVAR: LIBERTI

CROTONE – MONZA Domenica domenica 7 novembre alle 16.15

DI BELLO

BRESMES – DI MONTE

IV: COSTANZA

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARGANI

CITTADELLA – PISA domenica 7 novembre alle 20.30

MERAVIGLIA

RANGHETTI – PRENNA

IV: BURLANDO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TEGONI