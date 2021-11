Serie B, 12a giornata: programma e orari delle partite, numeri e curiosità

Pronti al lungo week-end di serie B? Si parte domani sera con il derby calabrese, Cosenza-Reggina, alle 20.30. A Crotone, invece, domenica pomeriggio emozioni forti con il ritorno da ex di Giovanni Stroppa, che allo Scida ha ottenuto una promozione in serie A. Tra i numeri e le curiosità della giornata, occhio all'incrocio tra i poli opposti Brescia e Pordenone: da una parte l'attacco atomico di Inzaghi (22 reti), dall'altra quello più sterile del torneo, oggi allenato da Tedino, con soli 8 gol segnati.

2

In Ascoli-Vicenza e Como-Perugia sfida fra 4 delle 5 squadre cadette 2021/22 che fanno più punti fuori casa che fra le mura amiche, come il Brescia: 4 + 11 per i marchigiani, 1 + 3 per i veneti, 7 + 9 per i lariani, 5 + 12 per gli umbri.

1993

Cremonese senza vittorie allo Zini contro la Spal dal 7 febbraio 1993, 1-0 con rete di Tentoni (serie B). Allenatore dei grigiorossi era quel giorno Gigi Simoni, ancor oggi re delle promozioni dalla B alla A all time (7).

21 / 8

Attacchi opposti di scena in Brescia-Pordenone al “Rigamonti”: Brescia da record con 22 reti segnate in 11 turni della B, friulani anemici con sole 8 marcature. Il Pordenone è anche la peggior difesa del campionato, 26 reti al passivo. Da par suo il Brescia è la peggior difesa fra le prime 12 in classifica, con 14 gol incassati.

8 / 9

In Benevento-Frosinone di fronte prima e terza difesa più solida della serie B: 8 le reti subite dai sanniti in 11 giornate (come il Perugia), 9 dai ciociari (come Pisa, Monza e Reggina).

1991

Il Lecce non sconfigge il Parma al Via del Mare dal 12 maggio 1991, 1-0 in A con rete di Benedetti. Poi 12 match, di cui 6 pareggiati e 6 vinti dagli ospiti. Nelle ultime 8 sfide in Salento entrambe le squadre sempre a segno, 12 gol Lecce, 17 Parma.

95

Giovanni Stroppa grande ex di giornata in Crotone-Monza: sulla panchina calabrese dal luglio 2018 al febbraio 2021, ha guidato i calabresi fino alla promozione in serie A nella stagione 2019/20. In 95 partite ufficiali alla guida dei rossoblù ha raccolto 37 successi, 20 pareggi e 38 sconfitte.

Serie B 2021-2022, il programma della 12a giornata

Venerdì 5 novembre: ore 20.30 Cosenza-Reggina.

Sabato 6 novembre: ore 14 Alessandria-Ternana; Ascoli-Vicenza; Como-Perugia; Cremonese-Spal; ore 16.15 Brescia-Pordenone; ore 18.30 Benevento-Frosinone.

Domenica 7 novembre: ore 14 Lecce-Parma; ore 16.15 Crotone-Monza; ore 20.30 Cittadella-Pisa.