Serie B, 14a giornata da urlo: segna Pepito, Buffon para un altro rigore

Il blitz del Pisa, che torna a spingere per la serie A, il primo gol di Pepito Rossi, l'ennesimo rigore parato da Gigi Buffon. Fine settimana da urlo in serie B con la 14a giornata andata agli archivi, come sempre, tra mille colpi di scena. Ma è già tempo di tornare in campo: questa sera Ternana - Crotone è il match di apertura della 15a giornata, che va in scena nel turno infrasettimanale. Domani e mercoledì le altre partite.

Ecco i numeri salienti del 14° turno:

9

Terza rete stagionale per Giuseppe Sibilli, sempre decisive e 9 punti portati al Pisa, di nuovo capolista della Serie BKT 2021/22: il giocatore nerazzurro ha siglato le reti determinanti per le vittorie su Spal (1-0 all’Arena), Monza (2-1 in casa) e sabato a Brescia (1-0).

2018

Era dal 6 maggio 2018 che “Pepito” Rossi non segnava in gare ufficiali con club italiani: quel giorno andò a bersaglio in Genoa-Fiorentina 2-3 di serie A.

2019

Era dal 2 novembre 2019 che non segnava Mattia Mustacchio: l’ultima volta era stato il 2 novembre 2019 in B, doppietta in Crotone-Perugia con la maglia dei rossoblu calabresi, 2-3 il finale di quel match.

3-3

Primo 3-3 stagionale nella Serie BKT 2021/22, quello tra Lecce e Ternana. L’ultimo nella regular season cadetta risaliva al 6 febbraio 2021, Brescia-Cittadella.

38

Rigore numero 38 parato in carriera da Gigi Buffon, il primo risalente al 1 dicembre 1996 in Udinese-Parma di serie A, calciato da Oliver Bierhoff che poi andò a segno sulla respinta. Quello di ieri sera a Como è il secondo in stagione parato da “Super Gigi” dopo quello a Cittadella ad Antonucci.

Il personaggio

Gabriel Strefezza firma la sua prima doppietta con squadre italiane, dal momento che la Lega ha assegnato all’argentino anche la terza rete giallorossa in Lecce-Ternana 3-3. Classe 1997, Strefezza ha segnato 7 reti in 14 partite con i salentini, nuovo personale primato in singola stagione.