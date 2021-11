Serie B in campo per la 15a giornata: programma, orari, dirette Sky

Si è aperta con la vittoria della Ternana in casa del Crotone la 15a giornata di serie B in scena in questo turno infrasettimanale. Le Fere di Lucarelli, per oltre un tempo con l’uomo in meno per l’espulsione di Proietti, hanno portato via tre punti pesantissimi con il gol di Falletti dopo 11'. Per i rossoverdi si tratta del quarto risultato utile consecutivo. Continua invece il periodo negativo del Crotone, che perde la terza partita di fila. Oggi scendono in campo le altre protagoniste del campionato cadetto. Il programma, gli orari e i canali delle dirette tv trasmesse da Sky.

Le gare di oggi (martedì 30 novembre)



Pisa-Perugia, ore 18. Diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Telecronaca di Riccardo Gentile, diretta gol Alessandro Sugoni;

Cremonese-Frosinone, ore 18. Diretta su Sky Sport 254 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre). Telecronaca di Andrea Marinozzi, diretta gol Luca Mastorilli;

Reggina-Ascoli, ore 20.30. Diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Telecronaca di Bruno Palermo, diretta gol Geri De Rosa;

Spal-Lecce, ore 20.30. Diretta su Sky Sport 254 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre). Telecronaca di Davide Polizzi, diretta gol Dario Massara;

Monza-Cosenza, ore 20.30. Diretta su Sky Sport 255 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre). Telecronaca di Antonio Nucera, diretta gol Alessandro Sugoni;

Vicenza-Benevento, ore 20.30. Diretta su Sky Sport 256 (satellite e internet). Telecronaca di Gaia Brunelli, diretta gol Cristian Giordano;

Pordenone-Alessandria, ore 20.30. Diretta su Sky Sport 257 (satellite e internet). Telecronaca di Lucio Rizzica, diretta gol Luca Mastrorilli.



Le gare di domani (mercoledì 1 dicembre)



Parma-Brescia, ore 18. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Daniele Barone, a bordocampo Marina Presello;



Cittadella-Como, ore 20.30. Diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Telecronaca di Alessandro Sugoni.