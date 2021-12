Serie B in campo per la 16a giornata: programma, orari, dirette Sky

Perugia e Vicenza aprono il week-end della serie B con l'anticipo della 16a giornata. Corre veloce il torneo cadetto, dopo l'ultimo turno infrasettimanale appena terminato.

Domani scendono in campo altre otto formazioni con le quattro gare del sabato pomeriggio: Benevento-Pordenone, Cosenza-Cremonese, Crotone-Spal, Frosinone-Ternana e Lecce, terzo e lanciatissimo in classifica, contro la Reggina reduce da tre ko consecutivi de in caduta libera in classifica.

Domenica Ascoli-Parma e Como-Pisa, poi tocca alla capolista Brescia in un derby ad alta quota contro il Monza: Pippo Inzaghi sfida Adriano Galliani in un match ad alto tasso di amarcord per i tifosi del Milano.

Il turno si chiude con il posticipo delle 20.30 Alessandria-Cittadella.

Tutte le partite della serie B verranno trasmesse in diretta sui canali Sky e in streaming su Now.