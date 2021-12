Serie B, 17a giornata: programma, numeri e curiosità

La serie B pronta a tornare in campo nel fine settimana con le partite della 17a giornata. Tanti incroci e, come sempre, nuovi inizi. E' il caso del Cosenza, che ha scelto Occhiuzzi al posto dell'esonerato Zaffaroni. Pisa - Lecce vale una fetta di promozione in serie A. Il super Monza di Stroppa, in serie utile da nove turni e migliore squadra del torneo in questo segmento della stagione, affronta l'altra formazione più in forma: il Frosinone di Grosso, imbattuta anche lei da nove turni, ma con 6 pareggi e 3 vittorie (5 x e 4 vittorie per i brianzoli). Tutte le curiosità della giornata:

26 / 27

Ternana-Benevento metterà di fronte il quarto ed il secondo miglior attacco della Serie BKT 2021/22 dopo 16 turni: 26 le reti rossoverdi, 27 quelle sannite (come il Brescia). Comanda a 29 il Lecce.

6

Cittadella-Ascoli sfida fra due squadre che sono imbattute da 6 turni e che hanno ottenuto in queste partite identico bilancio: 3 successi ed altrettanti pareggi.

9

Strisce positive in corso da 9 giornate per entrambe in Monza-Frosinone: 5 vittorie e 4 pareggi lo score biancorosso, 3 vittorie e 6 pareggi quello giallazzurro.

13 / 14

Di fronte nella sfida salvezza Pordenone-Cosenza i due attacchi più anemici della B 2021/22: 13 le reti finora segnate dal Pordenone, 14 dal Cosenza (come il Crotone).

18

Pep Clotet “ex” di giornata: il coach ora in carica alla Spal ha guidato le “rondinelle” dal febbraio al giugno 2021, sommando 18 panchine con bilancio di 10 successi, 4 pareggi e altrettante sconfitte.

1 / 2

Pisa-Lecce il big match della 17° giornata per eccellenza, prima contro seconda in classifica. Di fronte la difesa bunker della B 2021/22 (Pisa, 12 sole reti subite) e l’attacco più prolifico (Lecce, 29 gol segnati), ma anche la squadra plurivittoriosa (Pisa, 9 volte come il Brescia) e quella meno sconfitta (Lecce, 1 sola volta, come il Frosinone). Il Lecce è l’unica squadra che ha vinto all’ “Arena” nelle ultime 24 uscite casalinghe ufficiali nerazzurre, 1-0 in B il 5 aprile scorso.

10 / 13

Parma e Perugia, domenica avversarie al “Tardini”, sono due delle 7 compagini cadette 2021/22 che vanno meglio fuori casa che tra le mura amiche: 10 punti esterni e 9 al “Tardini” per i crociati, 13 fuori e 12 al “Curi” per gli umbri. Le altre 5 squadre: Brescia, Vicenza, Ascoli, Frosinone e Spal.

Programma e arbitri

Cremonese – Crotone venerdì 10/12 ore 18 (Marcenaro); Ternana – Benevento venerdì 10/12 ore 20.30

(Meraviglia); Cittadella – Ascoli sabato 11/12 ore 14 (Colombo), Monza – Frosinone (Pezzuto), Pordenone – Cosenza (Piccinini), Spal – Brescia (Giacomelli); Pisa – Lecce sabato 11/12 ore 16.15 (Orsato); Parma – Perugia domenica 12/12 ore 14 (Santoro); Vicenza – Como domenica 12/12 ore 16.15 (Rapuano); Reggina – Alessandria domenica 12/12 ore 20.30 (Camplone).