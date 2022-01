Serie B, 19a giornata: risultati e sintesi delle gare

Si chiude con la frenata del Pisa in testa alla classifica, e con il Brescia che si arrampica ad un passo dalla vetta, il girone d'andata della serie B. Toscani campioni d'inverno, ma con il fiato sul collo delle inseguitrici. Saltate tre gare causa Covid: Cittadella – Cosenza, L.R.Vicenza – Alessandria e Parma – Crotone. Sugli altri campi si gioca e l'emergenza contagi sembra iniziare lentamente a scemare. Pari spettacolo tra Monza e Perugia, con i brianzoli che perdono terreno dalle prime due piazze in questo inizio di 2022. Chi viaggia a ritmi da A diretta è il Lecce di Baroni: colpo a Pordenone e quinto posto con 34 punti, ma con una gara da recuperare in casa contro il Vicenza: con una vittoria, i salentini aggancerebbero il Brescia al secondo posto.

Ecco le sintesi delle gare dell'ultima di andata giocate nel week-end

Monza-Perugia 2-2

Rocambolesco pareggio per 2-2 tra Monza e Perugia. In un primo tempo sul piano del gioco dominato dagli ospiti di mister Alvini, a sancire il vantaggio del Monza è un rigore concesso ai ragazzi di Stroppa. Il cronometro segna il 43′, veloce ripartenza di Mota Carvalho che viene rimontato da Angella, che appena dentro l’area viene toccato sul piede di appoggio. Abbattista indica il rigore, con Mazzoleni al Var che conferma. Sul dischetto va Valoti che spiazza Chichizola. Il Perugia insiste in avanti e al 17′ per un fallo di Marrone in area su Matos, Abbatista richiamato dal var assegna il rigore che De Luca trasforma in rete per il pareggio. Insistono in attacco gli ospiti che al 75′ si portano in vantaggio con Kouan magistralmente smarcato da Matos. Il Monza è fermato da Chichizola dapprima sulla conclusione di Valoti poi di Favilli e al 90′ di Mota Carvalho. All’ultimo secondo brianzoli trovano il pari con Ciurria, abile a sfruttare un rimpallo favorevole.

Pordenone-Lecce 0-1

Il Lecce espugna il campo del Pordenone per 1-0 grazie ad una rete di Gargiulo, avvicinandosi così alla capolista Pisa. Testa-coda in questo ritorno della B con il Lecce in cerca di punti promozione, Pordenone bisognoso di risultati in chiave salvezza. Prima opportunità ospite con Strefezza, ma i padroni di casa non stanno a guardare. Lecce vicino al vantaggio al 17′ con Olivieri, ma il palo salva Perisan. Minuto 24 e arriva il vantaggio dei salentini: assist di destro fantastico di Strefezza per il sinistro di Gargiulo che beffa Perisan a pochi passi dalla porta. Raddoppio di Olivieri sul finale di tempo ma l’arbitro annulla per fuorigioco. El Kaouakibi invece salva tutto su Barreca prima dalla splendida rovesciata di Gargiulo dal limite dell’area piccola, palla fuori. Pordenone che spinge ad inizio ripresa e protesta per un possibile rigore su Butic, ma nessuna massima punizione. Doppia opportunità salentina poco dopo l’ora con Perri che salva tutto su Faragò. Al 67′ seconda ammonizione per Pasa che lascia i neroverdi in 10 nel finale.

Spal-Benevento 1-1

Inizia bene l’era di Venturato. La Spal infatti ferma sull’1-1 al ‘Paolo Mazza’ il Benevento reduce da cinque successi consecutivi. I sanniti hanno gettato alle ortiche i tre punti fallendo a più riprese la rete del raddoppio e la Spal nel finale è riuscita a riacciuffare il risultato. Giallorossi in vantaggio al 22′ con Tello, che sfrutta un perfetto velo dell’ex Moncini. I sanniti conducono il gioco ma non trovano il raddoppio. Giallorossi anche sfortunati quando Acampora al 27′ colpisce un clamoroso palo. La Spal si rende pericolosa al 37′ con Da Riva, con Paleari che riesce a deviare la conclusione sul palo. Prima dello scadere è Thiam ad evitare la capitolazione compiendo un grande intervento su tiro di Moncini. Nella ripresa la Spal prova a spingere ma è il Benevento ad andare in gol al 64′ con Moncini, rete poi annullata dal var. All’86’ arriva il definitivo pareggio degli estensi con Da Riva che da sottomisura non sbaglia.

Cremonese-Como 2-0

La Cremonese chiude il girone di andata con la quarta vittoria consecutiva superando il Como con un netto 2-0. Grigiorossi in vantaggio al 4′: rinvio di Carnesecchi, Varnier di testa tocca all’indietro, Buonaiuto si infila alle spalle della difesa lariana e tutto solo batte l’incolpevole Facchin. Al 13′ Carnesecchi conserva il risultato opponendosi a un tiro ravvicinato di La Gumina. Prima dell’intervallo la formazione di Pecchia ha un’opportunità con Vido e Deli ma Facchin fa buona guardia. Nella ripresa Vignali commette fallo ai danni di Valeri e guadagna il secondo giallo lasciando il Como in dieci al 57′. Al 74′ la Cremonese raddoppia con Baez che va a raccogliere un cross lungo di Zanimacchia. Al 77′ bordata da fuori area di Cagnano che scheggia la traversa. Nel finale la Cremonese sfiora il terzo gol due volte con Di Carmine e Baez.

Pisa-Frosinone 1-3

Il Pisa perde la sua prima gara in casa della stagione cedendo il passo al Frosinone che vince con merito per 3-1 in rimonta all’Arena Garibaldi. Nerazzurri sempre primi ma con un solo punto di vantaggio sul Brescia. Il Frosinone parte molto forte e al 10′ conquista un rigore con Garritano che viene messo giù da Leverbe appena dentro l’area di rigore. Nicolas però è bravo a buttarsi sulla sinistra e respingere il tiro dello specialista Ciano. Sventato il pericolo il Pisa continua a soffrire il forcing del Frosinone ma alla fine del primo tempo passa in vantaggio con un’azione da manuale: Masucci scambia con Siega e poi lancia in area Marsura che lascia scorrere la palla e batte Ravaglia di sinistra portando in vantaggio il Pisa. Per Marsura è il secondo gol in campionato dopo quello al Perugia. Dopo l’intervallo D’Angelo lascia negli spogliatoi Siega e inserisce Gucher. Il Frosinone però pareggia subito con un bel tiro a girare di Zerbin servito da Ricci, con il Pisa che lamenta una trattenuta sui Marsura in avvio dell’azione. Il Pisa prova a vincerla inserendo anche Sibilli e Cohen ma il Frosinone ne ha di più e, dopo un paio di belle parate di Nicolas, va ancora in gol con Zerbin che sfrutta un cross di Zampano deviato da Birindelli. I ciociari legittimano la vittoria con il gol di Novacovich nel finale che approfitta di un errore di Leverbe in serata no. Adesso il Pisa dovrà affrontare la trasferta di Ferrara con la Spal e il Frosinone invece dovrà andare a Parma.

Reggina-Brescia 0-2

Al Granillo di Reggio Calabria il Brescia batte la Reggina per 2-0: un risultato maturato già nella prima mezz’ora grazie alla doppietta di Aye. La Reggina si presenta all’appuntamento in precarie condizioni, dopo essere stata particolarmente colpita dal Covid con diversi casi durante la pausa natalizia. Il Brescia, invece, fa da subito la partita portandosi in vantaggio già al 16′ con Aye, che poi raddoppia al 30′. Nella prima frazione di gara, i biancazzurri creano diverse occasioni; poco o quasi nulla da parte degli amaranto. I salvataggi di Micai mantengono comunque il risultato sullo 0-2. In campo un po’ più decisa, nella ripresa la Reggina regge e crea anche qualche occasione con Cortinovis e Bellomo. Sul finale, però, le rondinelle controllano bene e portano a casa tre punti importanti. Il Brescia è la terza squadra nella storia della serie B, dal 1929 30 ad oggi, a vincere 8 gare esterne in un girone di andata cadetto. Le altre due squadre entrambe nel 2007 08 furono il Chievo di Iachini (che fu poi promosso direttamente in A) e il Pisa di Ventura che andò ai playoff fermandosi alle semifinali.