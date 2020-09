Serie B, il Monza la squadra da battere nella corsa promozione: le quote dei bookmakers

È il Monza la grande favorita alla vittoria finale della Serie B 2020/2021. Questo il pronostico dei bookmakers, secondo i quali i brianzoli, neopromossi dalla C, saranno la squadra da battere nel prossimo torneo cadetto. Il club di Silvio Berlusconi, nel corso di queste settimane, non sta infatti badando a spese sul mercato, con il chiaro intento di mettere nelle mani del tecnico Cristian Brocchi una rosa capace di compiere il doppio salto senza passare dalla lotteria dei playoff. Ma la concorrenza, come da tradizione in Serie B, si preannuncia agguerrita.

Serie B, quote vincente: Monza seguito da Lecce e Brescia

Il primo posto del Monza è quotato 3.50 da tutti i principali bookmakers. Alle sue spalle, a 4.50 per Eurobet e Goldbet, troviamo la coppia Lecce-Brescia, mentre per Snai i salentini hanno qualche chances in più (5.00) rispetto ai lombardi (6.00). Quarta piazza per il Frosinone (Eurobet e Goldbet 7.00, Snai 7.50), seguito da Empoli (Eurobet e Goldbet 8.00, Snai 9.00), Spal (Eurobet e Goldbet 10.00, Snai 9.00) e Chievo (Eurobet, Goldbet e Snai 12.00).

Nell'inseguimento di questo gruppo di testa, tra le agenzie di scommesse, vi è una maggiore divergenza. Per Snai quella ad avere qualche possibilità in più è il Pordenone (quota 20.00), per Eurobet il Cittadella (quota 25.00) e per Goldbet la Reggina (quota 20.00). Tutti sono invece concordi nell'indicare il Vicenza come la formazione con minor probabilità di vincere il torneo (quota 100.00/101.00): per Goldbet è l'ultima del lotto in solitaria, mentre per Eurobet è appaiata con la Reggiana. Una coppia a cui Snai aggiunge anche il Cosenza, protagonista nella scorsa stagione di un'incredibile salvezza.