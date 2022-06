"La Serie B? L'università del calcio italiano"

"La serie B? E' l'università del calcio italiano". Mauro Balata pronto per la super stagione 2022/2023 della sua serie B. Tornano grandi piazze, stadi prestigiosi e un interesse mediatico enorme per quella che - secondo gli addetti ai lavori - sarà una vera serie A2.

"Il parterre di società si è ulteriormente impreziosito con storie calcistiche di primo livello, l'impegno è di consolidare tutto ciò in un momento economico non facile. La B più importante di sempre? Sono abituato a fare i bilanci alla fine. Indubbiamente abbiamo società incredibilmente importanti", ha detto Balata al riguardo parlando al Secolo XIX. Serie B palestra dei giovani talenti italiani e bacino florido per le Nazionali: "C'è un impegno massimo proprio per sviluppare strategie per rendere la Serie B il vero laboratorio del calcio italiano. La Serie B ha avuto crescita esponenziale anche di livello tecnico e di qualità. Ben 18 calciatori su 54 provenivano proprio dalla B nell'ultimo stage a Coverciano di Mancini. Questi grandi giovani talenti per potersi esprimere, realizzarsi e farsi conoscere trovano nella Serie B la loro migliore grande università del calcio italiano. Tutte le nostre società hanno messo in mostra giovani di proprietà, o in prestito dalla A, che hanno avuto una grandissima crescita e sono poi stati chiamati a rappresentare l'Italia con la maglia della Nazionale maggiore o dell'Under 21. Puntare sui giovani, però, non è facile ed è un grande rischio di cui si fanno carico che le società. A livello legislativo servirebbero dei cambiamenti e introdurre anche per i giovani le stesse agevolazioni previste per gli stranieri".

Balata dice la sua anche sul campionato di B aperto durante il prossimo Mondiale in Qatar: "Riteniamo che in quel periodo avere la Serie B nelle case di tutti i tifosi italiani sarà qualcosa di molto gradito. Ci sono progetti già in campo e stiamo lavorando a iniziative particolari che guarderanno anche alle esigenze che arrivano dai territori".