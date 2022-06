Serie B 2022-23, ecco chi vincerà il campionato

La stagione 2021/2022 è appena terminata, con la promozione di Lecce, Cremonese e Monza in serie A, ma si scalda già l'attesa per la prossima annata del campionato cadetto, che si preannuncia combattuta e spettacolare come non mai, grazie al ritorno di grandi piazze come Genoa, Cagliari, Bari e Palermo. A proposito di grande piazze e di possibili favorite per il ritorno nella massima serie, alcuni bookmakers si stanno già lanciando verso la prossima edizione del campionato con le quote delle possibili vincitrici del torneo 2022/2023. I bookmakers vedono come principale favorita alla vittoria della prossima Serie B il Genoa, club che, con la nuova proprietà americana e tanti giocatori d'esperienza, parte con l'obbligo di cercare un ritorno immediato in A. Con il Grifone, c'è il Cagliari, altra piazza che proverà a vincere il torneo senza passare dai play-off. Alle loro spalle c'è il Parma di Pecchia: per storia e blasone, per i colpi di mercato (oggi è arrivato il difensore centrale Romagnoli, dall'Empoli) e per aver scelto un tecnico che ha appena vinto la categoria (Pecchia), gli emiliani sono una delle maggiori accreditate alla promozione. Tra le dieci formazioni con maggiori probabilità di vincere il torneo figurano anche le matricole - solo sulla carta - Palermo e Bari, appena tornate dalla C dopo anni di purgatorio e la caduta nei dilettanti.

Le quote dei bookmakers

Genoa: 3.50 Snai, 4.00 Goldbet;

Cagliari 3.50, 5.00;

Parma 6.50, 8.00;

Benevento 8.00, 8.00;

Brescia 12.00, 10.00;

Venezia 15.00, 12.00

Palermo 15.00, 15.00

Pisa 20.00, 20.00

Frosinone 15.00, 20.00

Bari 20.00, 25.00