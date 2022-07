Serie B 2022/2023: le formazioni tipo delle venti squadre

La nuova serie B prende forma, in attesa di alzare il sipario sui calendari (presentazione a Reggio Calabria) e chiudere, con la firma di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore della Reggina, anche il quadro delle panchina. Il mercato è già bollente, scaldato dai primi grandi colpi, come quello di Coda, il re del gol della cadetteria, al Genoa. Si muovono anche le altre retrocesse dalla A, Venezia e Cagliari. E le neopromosse dalla C non stanno a guardare: occhio a Bari, Palermo, Modena e Sudtirol. Ad oggi, proviamo a vedere come giocherebbero le formazioni della nuova serie B, tra volti nuovi, debuttanti, panchine rivoluzionate e conferme. In MAIUSCOLO sono indicati i nuovi acquisti già ufficiali delle varie squadre.

Le formazioni della prossima serie B

Ascoli (4-3-3): Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Falasco; Buchel, Caligara, Saric; CICIRETTI, Dionisi, Bidaoui. Allenatore: Bucchi.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, VICARI, Ricci; D’Errico, Maita, Bianco; Botta; Simeri, Antenucci. Allenatore: Mignani.

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Barba, Glik, Foulon; Tello, Acampora, Ionita; Insigne, Forte, Improta. Allenatore: Caserta.

Brescia (4-3-1-2): LEZZERINI; Karacic, Cistana, Adorni, Huard; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; GALAZZI; Moreo, NIEMEIJER. Allenatore: Clotet.

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Walukiewicz, Altare, Obert; Rog, Marin (VIOLA), Deiola; Nandez; Pavoletti, Gagliano. Allenatore: Liverani.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Frare, Del Fabro, Donnarumma; Branca, Pavan, Vita; Antonucci; Baldini, EMBALO. Allenatore: Gorini.

Como (4-4-2): Zanotti; Iovine, Scaglia, Solini, Cagnano; PARIGINI, Bellemo, Arrigoni, Blanco; Gliozzi, CERRI. Allenatore: Gattuso.

Cosenza (4-4-2): Matosevic; RISPOLI, Hristov, Vaisanen, Rigione; D'URSO, Voca, Florenzi, Vallocchia; BRIGNOLA, Larrivey. Allenatore: Dionigi.

Frosinone (4-3-3): TURATI; Zampano, Szyminski, LUCIONI, Cotali; Boloca, Rohden, Lulic; Canotto, MORO, Garritano. Allenatore: Grosso.

Genoa (4-2-3-1): MARTINEZ; Hefti, Vogliacco, Maksimovic, PAJAC; Badelj, Sturaro: Gudmundsson, Portanova, Caso; CODA. Allenatore: Blessin.

Modena (4-3-1-2): Gagno (SECULIN); Ciofani, Pergreffi, Silvestri, Ponsi; MAGNINO, Gerli, Scarsella; Tremolada: Minesso, FALCINELLI. Allenatore: Tesser.

Palermo (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Peretti, Somma, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Silipo, Fella, Felici; Soleri. Allenatore: Baldini.

Parma (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Cobbaut, ROMAGNOLI, Pezzella; ESTEVEZ, Bernabé; Man, Vazquez, Mihaila; Tutino (Inglese). Allenatore: Pecchia.

Perugia (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Curado, Angella; Rosi, Santoro, Burrai, Kouan, Dell’Orco; Olivieri, Matos. Allenatore: Castori.

Pisa (3-5-2): Nicolas; Caracciolo, Leverbe, Hermannsson; JURESKIN, Touré, Nagy, Marin, Beruatto; Lucca, Cohen. Allenatore: Maran.

Reggina (4-3-3): Lofaro; Loiacono, Cionek, Aya, Girando; Gavioli, Crisetig, Bellomo; Rivas, Galabinov, Situm. Allenatore: Inzaghi?

SPAL (4-3-1-2): Thiam; Dickmann, DALLE MURA, Meccariello, Tripaldelli; Zanellato, Esposito, Murgia; Mancosu; Finotto, Di Francesco. Allenatore: Venturato.

SudTirol (3-4-1-2): IACOBUCCI; Zaro, BARISON, Malomo; Tait, Moscati, Voltan, D’ORAZIO; SPROCATI; CARRETTA, MAZZOCCHI. Allenatore: Zauli.

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Capuano, Sorensen, Boben, Partipilo, Palumbo, DI TACCHIO, Martella; Falletti; Pettinari, Donnarumma. Allenatore: Lucarelli.