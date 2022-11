Serie B, dodicesima giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

La serie B riparte dopo un'altra settimana zeppa di colpi di scena. Altre due panchine cambiate, a Venezia e Cosenza, con Soncin e Viali che debuttano questo fine settimana. Un nuovo ds, a Perugia, e un volto nuovo in campo, sempre a Perugia (il difensore ex Palermo Struna). Ma è tempo di tornare sui campi, perchè sta per cominciare la 12a giornata. Domani, sabato 5 novembre, otto partite in programma. A Benevento Cannavaro cerca la prima vittoria contro il Bari, che però vuole riagganciare le prime due della classe dopo un periodo di appannamento. Stesso obiettivo per la Ternana, terza in classifica, impegnata al Liberati contro la Spal di De Rossi. A Pisa arriva il Cosenza dopo i primi giorni di lavoro con il nuovo tecnico, William Viali, che ha preso il posto dell'esonerato Dionigi. I toscani di D'Angelo dovranno quindi tenere a battesimo il nuovo corso dei calabresi. Domenica invece toccherà a Soncin esordire (per la seconda volta) alla guida del Venezia, dopo l'addio a Jovorcic. Lagunari impegnati a Como, contro la formazione di Longo che è penultima assieme ai veneziani: due squadre partite per lottare per la A, che oggi si ritrovano a sgomitare per la sopravvivenza. Così come il Perugia, ultimo, impegnato a Frosinone nel testacoda del campionato. Grosso ritrova il suo passato, ma vuole solo continuare a vincere, senza lasciare spazio ai sentimenti. Lunedì il posticipo tra Reggina e Genoa, sfida ad alta tensione tra inseguitrici delle prime due della classe.

Serie B, 12a giornata di andata: programma e orari

Sabato 5 novembre

Benevento – Bari, ore 14



Brescia – Ascoli



Cittadella – Modena



Pisa – Cosenza



SudTirol – Cagliari



Ternana – Spal



Frosinone – Perugia, ore 16.15



Palermo – Parma, ore 16.15



Domenica 6 novembre, ore 16.15

Como – Venezia



Lunedì 7 novembre. ore 20.30

Reggina – Genoa



Dove vedere la Serie B in tv e streaming

La Serie B 2022/2023 verrà trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick.

In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.