Serie B 2022/2023: dove vederla in tv o in streaming

Preparate i pop corn, lo spettacolo della Serie B 2022/2023 sta per cominciare. la prossima settimana riparte il torneo cadetto, pronto a regalarci emozioni, stadi pieni, giovani talenti e grandi piazze del nostro calcio di nuovo in rampa di lancio dopo anni di delusioni. Le promozioni di Bari e Palermo dalla C, e le retrocessioni di Cagliari e Genoa dalla A, hanno reso il roster della nuova B una sorta di Serie A2. Non vanno dimenticate infatti realtà prestigiose come Brescia, Parma, Perugia, Spal e non solo. Un campionato da seguire tutto d'un fiato, anche in tv o in streaming. Dieci mesi di stagione regolare, poi play-off e play-out. E durante i Mondiali in Qatar nessuna sosta: si giocherà regolarmente. Ecco dove sarà possibile vedere le partite della prossima stagione.

Dove vedere la Serie B in tv e streaming La Serie B 2022/2023 verrà trasmessa in tv su SkySport basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick. In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook. Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.