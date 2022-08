Serie B 2022/2023: chi sono le vere favorite

La seire B riparte tra poco più di dieci giorni. E' tutto pronto per il nuovo start alla corsa per la serie A, che nella passata stagione ha premiato Lecce, Cremonese e Monza. Chi seguirà le magnifiche tre dell'ultima stagione? Parlare di favorite oggi, con un mese di mercato ancora davanti, potrebbe essere rischioso. Ma si può iniziare a ipotizzare qualcosa, guardando alle manovre di giugno e luglio dei venti club ai nastri di partenza del torneo 2022/2023.

Sulla carta, le tre retrocesse dalla serie A hanno sempre qualcosa in più nella griglia di partenza. Il campo, però, spesso le smetinsce e le ridimensiona. Tra le tre di quest'anno, Genoa, Cagliari e Venezia, i lagunari sembrano - a nostro avviso - ancora un grosso "meltin pot" difficile da decifrare. Se manca un bomber di prima fascia della categoria, il nuovo tecnico Javorcic può e deve sperare nelle conferme dei suoi trequartisti, su tutti Busio e Aramu, per innescare l'americano Novakovich e l'ex Sassuolo Pierini, i due attaccanti del nuovo Venezia.

Discorso diverso hanno fatto Genoa e Cagliari, impostando due ottimi organici su bomber di grande esperienza: a Marassi (con la carica di 16mila bbonati) arriva Coda, il capocannoniere uscente con la maglia del Lecce, mentre in Sardegna è sbarcato Lapadula, che ha detto addio al Benevento e che farà tandem con Pavoletti, che in B è una sentenza in area di rigore. Con loro si va sul sicuro, almeno per un ruolo di protagonisti nelle zone alte della classifica. Ma occhio alla scelta del Genoa di affidarsi a Blessin: non ha pagato in ottica salvezza in A, potrebbe essere un grosso salto nel buio anche in un torneo complesso e insidioso come la B. I sardi hanno puntato invece su Liverani, in cerca di una rivincita e già capace di vincere la B a Lecce qualche tempo fa.

Le retrocesse farebbero bene a guardarsi le spalle. Spal, Benevento, Parma e Como sembrano davvero poter insidiare i posti per la promozione diretta. Gli emiliani hanno riaccolto al Mazza Moncini, al quale accoppieranno La Mantia. La formazione allestita dal ds Fabio Lupo sembra davvero quadrata e completa in ogni reparto. Molto "di categoria". Per noi di Today, la formazione di Ferrara - allenata dal confermato Venturato - potrebbe tornare a competere per la A diretta. Anche in Campania si sta lavorando bene, con un leggero ridimensionamento di budget, ma non di ambizioni: il tridente Insigne, La Gumina, Improta può scardinare ogni difesa. E Caserta è tecnico preparato e ambizioso.

A Parma, l'eterno Buffon tra i pali avrà in panchina una guida pronta a dare il bis dopo il trionfo di Cremona: Fabio Pecchia. La fantasia di Vazquez e i gol di Tutino, con l'ex Empoli Romagnoli in difesa, possono far ridecollare gli emiliani dopo una stagione decisamente da dimenticare (a proposito di retrocesse dalla A...).

E poi c'è il Como. Non solo di Fabregas: gli indonesiani hanno attrezzato una rosa da vertice con la coppia gol Cerri-Mancuso. Il confermato Gattuso, che ha già portato in B i lariani, ha in mano un gruppo coeso e ormai rodato, con una proprietà alle spalle potente e ambiziosa. Ingredienti esplosivi...

E il Pisa? La finalista play-off della passata stagione, con Maran in panchina e il confermato Torregrossa in attacco, per noi al momento parte in sordina. Il rischio implosione, dopo aver perso male un campionato dominato per larghi tratti (erano campioni d'inverno) potrebbe creare troppe aspettative sui nerazzurri. La forza dell'organico e del progetto del club, però, restano. E non sarebbe strano vedere di nuovo i toscani nelle primissime posizioni da qui a qualche mese.

Ci sono anche le new entry dalla C, ma per il Sudtirol si preannuncia una stagione difficile in cui sudare per la salvezza. Il Palermo è invece in pieno caos dopo le dimissioni di Baldini e rischia la partenza ad handicap. Mentre il Bari di De Laurentiis potrebbe avere dalla sua l'entusiasmo della piazza, la proprietà pronta per il salto (anche grazie alle deroghe federali che permettono le multiproprietà ancora per qualche anno) e un tecnico giovane e molto preparato, come Mignani.