La Serie B in campo durante i Mondiali in Qatar

Ancora più risorse per i club che utilizzano i giovani. La serie B prosegue il suo lavoro per la valorizzazione e la crescita del sistema calcio Italia. La Lega Serie B, presieduta da Mauro Balata, nell'assemblea della Lega ha anche stabilito una modifica al calendario del prossimo torneo, precedentemente approvato: scenderà in in campo regolarmente durante i prossimi Mondiali in Qatar.

L'assemblea

La novità più importante della riunione è stata quella legata al calendario 2022/2023: l’assemblea ha deciso di modificare quanto precedentemente deliberato. La scelta è stata quella di disputare le partite del campionato Serie B durante i Mondiali del Qatar. Questo determinerà un minor numero di turni infrasettimanali, solo due, con l’inizio e la fine del torneo che rimane invariato (13 agosto-19 maggio) così come la previsione del boxing day che coincide con il termine del girone di andata. La pausa invernale è prevista dal 27 dicembre al 13 gennaio quando si riprenderà il torneo con il girone di ritorno.

Giovani: dalla Lega Serie B ancora più risorse per chi li impiega. Approvata una norma di maggior valorizzazione dei giovani italiani convocabili nelle nazionali di categoria a partire dalla stagione 2023/2024 con nuovi incentivi e premialità per i club, in aggiunta agli attuali, a seconda del minutaggio. Il presidente Balata, nel corso di una lunga relazione illustrando anche dati oggettivi e verificati, ha sottolineato lo straordinario lavoro dalle società della Lega di B, invocando maggiore sostegno e riconoscimenti premiali dal sistema a favore della stessa, che investe e si sacrifica al fine di sostenere concretamente e rilanciare l’attività di tutto il movimento calcistico italiano.