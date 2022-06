Serie B 2022/2023, pronti per tornare a sudare: tutte le sedi e le date dei ritiri

Manca solo una casella per riempire l'organico della serie B 2022/2023. Domenica sera una tra Palermo e Padova raggiungerà le altre diciannove formazioni già pronte per ripartire.

Non ci sarà il Monza, per la prima volta in serie A, mentre ci sarà ancora il Pisa, sconfitto nella finale play-off.



In attesa della 20a partecipante, gli club sono pronti a riaccendere i motori in vista della prossima stagione: la prima tappa sarà il ritiro precampionato della prossima estate. Brescia, Cosenza, Pisa e Reggina devono ancora definire sede e data del raduno (i calabresi rischiano di saltare per problemi societari, al loro posto pronto a rientrare tramite ripescaggio il Vicenza).

Serie B 2022/2023: date e sedi dei ritiri



Ascoli: Cascia, dal 10 al 24 luglio

Bari: Roccaraso, dal 7 luglio (da confermare)

Benevento: Cascia, dall'11 al 30 luglio

Brescia: da definire

Cagliari: Assemini, dal 3 o 4 luglio (da confermare)

Cittadella: Lavarone dal 24 luglio al 6 agosto

Como: Bormio, dal 2 al 16 luglio (da confermare)

Cosenza: da definire

Frosinone: Fiuggi, dal 1 al 31 luglio (date da confermare)

Genoa: Bad Haring (Austria), dal 18 al 28 luglio (da confermare)

Modena: Fanano, dal 3 luglio (da confermare)

Parma: Val di Pejo, dal 6 al 16 luglio, e Pinzolo, dal 19 al 30 luglio

Perugia: Pieve di Cadore, dal 9 al 23 luglio

Pisa: da definire

Reggina: da definire

SPAL: Mezzana, dal 9 luglio (da confermare)

Sudtirol: Ridanna, dal 10 al 22 luglio

Ternana: Cascia, dal 4 al 16 luglio

Venezia: Pieve di Cadore, dal 2 o 3 al 21 luglio (da confermare)

Padova o Palermo: da definire