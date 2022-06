Più che una Serie B la prossima sarà una Serie A2

Chiamatela serie A2. La prossima serie B è pronta ad infiammare l'Italia. Sei capoluoghi di regione, club scudettati, aree metropolitane da nord a sud, tifoserie storiche e appassionate. Sarà un campionato pazzesco quello 2022/2023. Con la promozione in B del Palermo, arrivata ieri sera dopo la finale play-off di ritorno (1-0 al Barbera sul Padova davanti a 35mila tifosi e in una città in delirio), l'organico del torneo è finalmente completo. Al di là di cosa accadrà al monento delle iscrizioni (fugati i dubbi sul Benevento, restano quelli legati alla Reggina), le venti squadre pronte a ripartire ci sono tutte. Genoa, Cagliari, Venezia - tornate dalla A - poi Bari, Palermo (salite dalla C al pari del Modena) e Perugia: questi i sei capoluoghi di regione presenti nella mappa della nuova B.

L'anno scorso c'era solo il Perugia. Ora si torna ai fasti del passato e ai una delle edizioni più belle di sempre, quella del 2006/2007 con Juventus, Napoli, Genoa, Bari, Bologna e Triestina. La lotta per la serie A sarà punto su punto tra club che hanno urgenza di tornare nell'elite del calcio italiano per questioni di storia, blasone, portata della città e - non ultima - situazione finanziaria. Se le retrocesse dalla massima serie sono sempre le prime ai blocchi di partenza della stagione che ricomincia, stavolta anche le neopromosse dalla C sembrano potersi inserire immediatamente ai piani alti della classifica e provare a compiere il doppio salto (riuscito al Lecce l'ultima volta qualche anno fa con Liverani, oggi sulla panchina del Cagliari).

Poi ci sono le deluse dall'ultimo play-off, come Pisa e Brescia, "condannate" a provarci di nuovo. Ma anche realtà consolidate e con tecnici e organici in grado di lottare sempre per le alte sfere, come Perugia, Parma, Frosinone, Spal e Benevento. E occhio alle possibile sorprese, come il Modena - matricola dal grande potenziale societario - o il Cittadella, capace sempre di sorprendere tutti.

Da scoprire la deb Suditirol, che potrebbe sfruttare l'entusiasmo della promozione e l'incoscienza della matricola per ribaltare ogni gerarchia e piazzarsi tra le grandi. Prepariamoci ad un campionato, come sempre nella tradizione, pieno di colpi di scena.

Serie B 2022/2023: le venti squadre partecipanti

Ascoli

Bari

Benevento

Brescia

Cagliari

Cittadella

Como

Cosenza

Frosinone

Genoa

Modena

Palermo

Parma

Perugia

Pisa

Reggina

Spal

Sudtirol

Ternana

Venezia