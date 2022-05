Serie B 2022/2023: tutte le partecipanti in attesa dell'ultima promozione

Bisognerà attendere fino al 12 giugno per avere il quadro definitivo delle squadre partecipanti alla serie B 2022/2023. Almeno per quanto riguarda i risultati del campo. Manca la vincente della finale play-off di serie C tra Padova e Palermo, che decreterà l'ultima squadra promossa tra i cadetti.

Non ci saranno Lecce, Cremonese e Monza, promosse in A. Il Pisa invece ripartirà nella categoria anche il prossimo anno. Hanno salutato la B anche Pordenone, Crotone, Alessandria e Vicenza, le quattro retrocesse in serie C. Salvo ai play-out il Cosenza. Dalla serie A tornano tra i cadetti Cagliari, Venezia e Genoa, piazze che daranno un grande appeal al prossimo torneo e punteranno ad un'immediata risalita nel massimo campionato.

In bilico le posizioni di Reggina e Benevento. I calabresi hanno problemi con l'iscrizione e rischiano di ritrovarsi fuori (sarebbe pronto per il ripescaggio il Vicenza). I sanniti alle prese con l'addio a sorpresa del patron Vigorito, che ha deciso di riconsegnare la squadra nelle mani del sindaco della città.

Ecco le squadre della serie B 2022/2023:

Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, SPAL, Südtirol, Ternana, Venezia, Padova o Palermo.