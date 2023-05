Panchine serie B 2023/2024: rivoluzione Ternana

Centrata la salvezza al termine di una stagione iniziata benissimo e finita con il brivido, la Ternana pensa al futuro. Sarà, quasi certamente, rivoluzione in casa delle Fere. Il presidente Stefano Bandecchi e il vice Paolo Tagliavento puntano ad aprire un nuovo ciclo. Lucarelli è in bilico e anche il ds Leone rischia il posto. Per la panchina, è già toto allenatore: tre candidati per i rossoverdi umbri. Due sono ex che potrebbero tornare, uno è una new entry che intriga. La suggestione èDaniele De Rossi, mina vagante tra le due ipotesi di possibili ritorni: Aurelio Andreazzoli, reduce da una parentesi poco fortunata con gli umbri nei mesi scorsi, e Fabio Liverani, che ha chiuso con largo anticipo la sua esperienza a Cagliari.

Anche per De Rossi il debutto in B non è stato facile: una parentesi senza successo alla guida della Spal, dopo Venturato e prima di Oddo, con gli estensi che alla fine sono retrocessi in C. Anche per via di questi risultati, al momento le idee Andreazzoli e Liverani, convincono di più la società. Va considerato anche il fattore Lucarelli: il tecnico ha un contratto per altre due stagioni e con lui bisognerà trovare un accordo per rescindere, per non caricare ulteriormente i conti del club. I tifosi ternani non vedrebbero male una conferma del tecnico, oppure un ritorno di Liverani, molto apprezzato da quelle parti dopo la salvezza clamorosa centrata qualche anno fa. Andreazzoli, invece, è anche nel mirino del Modena per un eventuale dopo Tesser.

Capitolo direttore sportivo: se va via il pescarese Luca Leone, al club piacerebbe avere un big come Walter Sabatini, che potrebbe fare da consulente con un suo uomo di fiducia impegnato direttamente nel club. Altre opzioni sono il ritorno di Danilo Pagni o di quello di Mauro Meluso. Outsider Pietro Accardi e Pasquale Foggia.