Serie B 2023/2024, in arrivo un bomber della Premier

Dopo Fabregas, il Como prova a portare un altro big del calcio internazionale nella nostra serie B. Il sogno dei lariani si chiama James Vardy. Il bomber inglese, 36 anni, sembra essere il primo nome per l'attacco degli azzurri in cima alla lista dei direttori Ludi e Wise. Vardy è in scadenza di contratto con il Leicester, con cui è retrocesso dopo 7 anni (e una vittoria del titolo in Premier League con Ranieri in panchina). Il Como fa sul serio e ha già presentato la sua prima offerta all'attaccante. La prossima mossa è un incontro a stretto giro per provare a convincere il giocatore ad accettare la destinazione e la seconda serie italiana.

Dopo aver firmato un record clamoroso, essendo l'unico giocatore nella storia della Premier League ad aver segnato 100 gol dopo i 30 anni, Vardy potrebbe essere il grande colpo dell'estate della nostra serie B. Giocatore capace di realizzare 24 gol in 36 partite nella stagione leggendaria dello scudetto del Leicester, centrando anche la chiamata in Nazionale. Nell'ultima stagione per lui solo 3 gol e 4 assist. Da qui la decisione di cambiare aria e aprire un nuovo ciclo, probabilmente l'ultimo, della sua carriera.

Caccia ai big

Wise, che sul mercato europeo e inglese è sempre attento, gli ha proposto un'ultima esotica opportunità. Il sondaggio per Vardy si lega al nuovo progetto del Como: aumentato il budget 2023/24 di 10 milioni di euro, non sorprende e non sorprenderà vedere accostati altri giocatori di livello alla squadra che il prossimo anno proverà l'assalto alla Serie A.