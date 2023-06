Serie B 2023/2024: il Palermo si assicura il Re delle promozioni

A settembre compirà 36 anni, ma porta dentro il fuoco dell'ennesimo campionato vinto nella sua straordinaria carriera da Re delle promozioni di serie B. Fabio Lucioni, difensore centrale, gladiatore e capitano del Frosinone di Fabio Grosso appena sbarcato nella massima serie, riparitrà dalla cadetteria. Con una nuova sfida da vincere, quella del Palermo. Il centrale classe 1987 ha detto sì ai siciliani e a Eugenio Corini, che aiuterà a viaggiare verso il sogno dei rosanero: tornare in A.

Lucioni arriverà dal Lecce, proprietario del suo cartellino, club che un'estate fa, dopo aver vinto la B, lo aveva mandato in prestito al Frosinone. Sono due le promozioni consecutive del difensore ternano. Ma il totale è ben più corposo: nel 2017 aveva dato al Benevento la serie A, sempre con la fascia di capitano al braccio (con i campani aveva vinto anche la C nel 2016). Nel 2020, invece, aveva centrato la prima promozione a Lecce, con Liverani in panchina, giocando nella stagione successiva in A con i salentini, retrocessi a fine torneo di nuovo tra i cadetti.

Dopo un'altra grande annata da protagonista allo Stirpe, con 31 partite giocate e 4 gol fatti, ora il guerriero umbro si prepara a vestirsi di rosanero per l'ennesima impresa. Un arrivo che non sarà l'unico nelle prossime ore a Palermo: con Lucioni, in difesa sta arrivando anche Ceccaroni, dal Venezia, e a centrocampo è fatta ormai per il figlio d'arte Dimitri Bisoli, figlio del tecnico del Sudtirol, che lascerà il Brescia dopo la retrocessione in C delle Rondinelle. E un altro "colpo" dei siciliani è certamente il rinnovo di contratto con il bomber Brunori: sarà ancora lui a guidare l'attacco di Corini.

Al Barbera già si sogna a occhi aperti, e siamo ancora ai primi di giugno...