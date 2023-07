Serie B 2023/2024: calendario, date, programma e regolamento

Un mese alla partenza della serie 2023/2024. Presentato il calendario del prossimo campionato, che scatterà con l'anticipo del 18 agosto e le restanti gare del primo turno di sabato 19. Giustizia sportiva permettendo, visto che sono ancora in ballo i ricorsi della Reggina contro l'esclusione decisa dalla Figc nell'ultimo consiglio federale, dopo la prima bocciatura della Covisoc. Il club calabrese ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. In attesa della sentenza, il Brescia incrocia le dita perché sarebbe la fortunata a beneficiare del ripescaggio dopo una rovinosa retrocessione. Nel nuovo calendario, intanto, è presente una X in attesa di dare un nome alla ventesima formazione cadetta. Il Lecco, invece, c'è: ammesso al campionato, giocherà le prime partite casalinghe all’Euganeo di Padova, aspettando il completamento dei lavori al Rigamonti-Ceppi.

Anche quest'anno si sfideranno alcuni eroi del Mondiale 2006: l'anno scorso il duello per la A fu Grosso-Gilardino, con De Rossi e Cannavaro bocciati dal campo. Quest’anno ci saranno Pirlo e Nesta: uno allenatore della Sampdoria, l’altro della neopromossa Reggiana. Suggestivo e poetico il derby del Lago: Como-Lecco si giocherà alla terza giornata.

Serie B 2023/2024, il programma

Trentotto giornate e cinque turni infrasettimanali. Il campionato terminerà il 10 maggio, poi via a play-off e play-out. Confermato anche quest’anno il Boxing Day del 26 dicembre, la pausa invernale sarà dal 27 dicembre al 12 gennaio. Come per la Serie A, anche la B ha adottato il calendario asimmetrico: la sequenza delle partite del girone d’andata sarà diversa rispetto a quelle del ritorno.

Regolamento play-off e play-out

Due le promosse in A, le squadre che chiuderanno dalla terza all’ottava posizione giocheranno i playoff. Promozione diretta per la terza soltanto in caso di 15 punti di vantaggio sulla quarta a fine stagione. Tre retrocesse in C, sedicesima e diciassettesima ai playout: questi non si disputano se tra le due posizioni ci sono almeno cinque punti di differenza.

Serie B 2023/2024, calendario

1a giornata (18-19 agosto)

Bari-Palermo,

Cittadella-Reggiana,

Cosenza-Ascoli,

Cremonese-Catanzaro,

Parma-Feralpisalò,

Pisa-Lecco,

Sudtirol-Spezia,

Ternana-Sampdoria,

Venezia-Como,

X-Modena

2a giornata (26 agosto)