Il mercato non si ferma mai e sarà ancora lungo, ma cominciano a prendere forma, nelle sedi dei ritiri, gli undici tipo delle 19 formazioni cadette (la ventesima sarà il Brescia, ma il ripescaggio sarà ufficiale forse il 21 luglio con le decisioni del Consiglio di Garanzia del CONI). Gli annunci in costante aggiornamento rendono ancora un cantiere l'intero campionato (la Cremonese ha chiuso per il 2002 della Juventus Next Gen, Nikola Sekulov, attaccante esterno), ma su Today.it abbiamo provato ad abbozzare le formazioni della prossima serie B 2023/2024, ad un mese dalla prima giornata di campionato (in maiuscolo i nuovi arrivati).

Serie B 2023/2024: ecco come giocherebbero le formazioni cadette

ASCOLI (4-3-2-1): Bolletta; Adjapong, Botteghin, Simic, HAVERI; Collocolo, Buchel, Caligara; Pedro Mendes, MILLICO; Forte. Allenatore VIALI.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Vicari, Di Cesare, Dorval; Maiello, Maita, Bellomo; Morachioli; Cheddira, Scheidler. Allenatore: Mignani.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; VEROLI, Brighenti, Scognamillo; Situm, OLIVERI, Verna, Ghion, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore Vivarini.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; CARISSONI, Frare, ANGELI, Felicioli; TESSIORE, Danzi, Branca; Antonucci; Magrassi, Maistrello. Allenatore Gorini.

COMO (4-3-3): SEMPER; CASSANDRO; Odenthal, Solini, Ioannou; Bellemo, Baselli, ABILDGAARD; Chaija; Cutrone, Cerri. Allenatore Longo.

COSENZA (4-3-3): Micai; Rispoli, Rigone, Hristov, D’Orazio; Florenzi, Voca, Calò; D’Urso, Zilli, Finotto. Allenatore CASERTA.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Bianchetti, RAVANELLI, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Castagnetti, ZANIMACCHIA, Quagliata; Tsadjout, Ciofani. Allenatore Ballardini.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Pizzignacco; Verzeletti, DI GENNARO, CEPPITELLI, Tonetto; Carraro, Balestrero, Hergheligiu; DA CRUZ; Di Molfetta, Butic. Allenatore Vecchi.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, BIANCONI; Giudici, Galli, Latki, Ilari, Lepore; Buso, Pinzauti. Allenatore Foschi.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Pergreffi, ZARO, COTALI; Gerli, Gargiulo, Duca; Tremolada; Bonfanti, MANCONI. Allenatore BIANCO.

PALERMO (4-3-1-2): Pigliacelli; Buttaro, LUCIONI, CECCARONI, Aurelio; Segre, Gomes, Saric; INSIGNE; Brunori, MANCUSO. Allenatore Corini.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Circati, Valenti, Ansaldi; Sohm, Estevez; PARTIPILO, Bernabé, Mihaila, Benedyczak. Allenatore Pecchia.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Caracciolo, Beruatto; Marin, Touré; Mastinu, Sibilli, M. Tramoni; Torregrossa. Allenatore AQUILANI.

REGGIANA (4-3-1-2): BARDI; Fiamozzi, ROMAGNA, MARCANDALLI, PIERAGNOLO; Kabashi, Cigarini, BIANCO; Djamanca; Lanini, Montalto. Allenatore NESTA.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Conti, Ferrari, Bereszynski, Augello; BENEDETTI, VIEIRA; BORINI, Verre, DELLE MONACHE; Gabbiadini. Allenatore PIRLO.

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Holm, Wisniewski, Nikolaou, Reca; Esposito, Bourabia; Verde, Zurkowski, Gyasi; Nzola. Allenatore ALVINI

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, S. Davi; CIERVO, Tait, DI TACCHIO, CISCO; Odogwu, PECORINO. Allenatore Bisoli.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Diakité, Ass, Sorensen, Corrado; Palumbo, Paghera, Agazzi; Falletti; PETTINARI, Donnarumma. Allenatore LUCARELLI

VENEZIA (3-5-2): Joronen; IDZES, Modolo, Svoboda; Candela, CRNIGOJ, Ellertsson, Tessmann, Zampano; Pohjanpalo, ARAMU. Allenatore Vanoli.