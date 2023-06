Serie B 2023/2024, mancano ancora tre club per completare l'organico

Sono in 17 e attendono le ultime tre partecipanti: le squadre della serie B 2023/2024 sono già pronte ai nastri di partenza per la nuova stagione. L'organico è incompleto e sarà chiuso solo al termine delle gare ancora in corso di post season, dalla A alla C. Già tre neopromosse (Catanzaro, Feralpisalò e Reggiana), due le retrocesse (Cremonese e Samp), mentre il Cosenza è salvo al termine dei play-out contro il Brescia. Chi manca? La vincente dello spareggio di serie A tra Spezia e Verona, ma anche la perdente della finale play-off di cadetteria tra Bari e Cagliari. E l'ultima sarà la vincente dei play-off di Serie C: sono ancora quattro le squadre in corsa, che giocheranno giovedì prossimo la semifinale di ritorno (Pescara-Foggia e Cesena-Lecco). Le due formazioni qualificate si sfideranno in andata e ritorno il 13 e il 18 giugno prossimi. A quel punto, salvo brutte sorprese al momento delle iscrizioni, il quadro sarà completo e le venti partecipanti al prossimo campionato potranno dare il via al countdown verso il fischio d'inizio della nuova stagione.

Serie B 2023/2024, le società al via

Ascoli

Catanzaro (promosso dalla Serie C)

Cittadella

Como

Cosenza

Cremonese (retrocessa dalla Serie A)

Feralpisalò (promosso dalla Serie C)

Modena

Palermo

Parma

Pisa

Reggiana (promosso dalla Serie C)

Reggina

Sampdoria (retrocessa dalla Serie A)

Sudtirol

Ternana

Venezia

Bari o Cagliari

Spezia o Verona

Foggia-Pescara o Lecco-Cesena