Sette panchine ancora vacanti in serie B. Ma nelle prossime ore dovrebbero essere sciolti diversi dubbi e dovrebbero arrivare conferme da molti club. Intricato il futuro di Reggina e Lecco, sulle quali incide la situazione extra campo. I lombardi rischiano infatti di non poter partecipare alla B conquistata ai play-off 50 anni dopo l'ultima paertecipazione. I calabresi hanno sotto contratto SuperPippo, l'intenzione è quella di proseguire con l'ex Milan, corteggiatissimo. Per questo la sua conferma non è scontata. E le vicende extra campo non fanno che complicare la situazione.Pesa la questione stadio, perchè il Rigamonti-Ceppi non è a norma. Cosenza, Spezia e Sampdoria sembrano avere le idee chiare, ma mancano ancora gli annunci. A Bari si va invece verso la conferma di Mignani, che ha sfiorato la serie A ai play-off. L'Ascoli ha cambiato nonostante i buoni risultati ottenuti da Breda, al suo posto l'ex Cosenza William Viali. Nessun problema per le neopromosse Catanzaro e Feralpi, che hanno blindato i tecnici vincenti della C. La Reggiana, invece, ha salutato Diana (nuovo allenatore del Vicenza, in C) per dare la panchina ad Alessandro Nesta.

Serie B 2023/2024: la situazione sulle panchine

ASCOLI: Viali (nuovo)

BARI: Mignani ?

CATANZARO: Vivarini (confermato)

CITTADELLA: Gorini (confermato)

COMO: Longo (confermato)

COSENZA Caserta - Liverani - Aglietti ?

CREMONESE: Ballardini (confermato)

FERALPISALO: Vecchi (confermato)

LECCO: Foschi ?

MODENA: Bianco (nuovo)

PALERMO: Corini (confermato)

PARMA: Pecchia (confermato)

PISA: Aquilani ?

REGGIANA: Nesta (nuovo)

REGGINA: Inzaghi ?

SAMPDORIA: Grosso ?

SPEZIA: Baroni ?

SUDTIROL: Bisoli (confermato)

TERNANA: Andreazzoli (nuovo)

VENEZIA: Vanoli (confermato)