Serie B 2023/2024, una ex stella della A è il nuovo ds del Pisa

Dopo aver chiuso la carriera agonistica con l'Inter, inizia la nuova vita di Aleksandar Kolarov: l'ex Lazio, Man City e Roma è il ds del Pisa. Il difensore serbo, oltre seicento gettoni in carriera e poco meno di duecento in A, ha firmato un biennale con i toscani, che ripartono in Serie B dopo l'undicesimo posto dell'ultimo campionato. Prende il posto di Claudio Chiellini, che lascia i nerazzurri e torna alla Juventus, in cui sarà il ds della formazione NextGen. Kolarov sarà in carica dal 1° luglio, ma il suo primo atto sarà la scelta dell'allenatore. Ormai è imminente l'annuncio del Pisa: scelto per la guida della squadra Alberto Aquilani, che lascia da vincente la Primavera della Fiorentina.

Cinque trofei con la Primavera e una finale Scudetto persa col Lecce ai supplementari, un curriculum di tutto rispetto per l'ex centrocampista della Roma e del Milan, che adesso si confronterà col calcio che conta. Il classe 1984 approderà in Serie B a partire dalla prossima stagione: lo ha scelto il Pisa dopo la deludente stagione conclusasi con l'esonero dell'allenatore abruzzese Luca D'Angelo.

Kolarov punta su un tecnico giovane e dalle idee moderne, che firmerà un biennale. Con l'annuncio imminente di Aquilani a Pisa, un'altra casella nelle venti della prossima serie B sarà occupata. Si attende anche l'annuncio della Sampdoria, che ha trovato l'accordo con Fabio Grosso, che arriva dal Frosinone dopo la promozione in Serie A.