Serie B 2023/2024, il Pisa e D'Angelo si separano: ecco il sostituto

Il mancato ingresso nella griglia dei play-off alla fine dell'ultimo campionato ha portato alla separazione: il Pisa e Luca D'Angelosi salutano dopo quattro campionati cadetti in cui l'allenatore pescarese era arrivato ad un passo dal ritorno dei nerazzurri in serie A, un anno fa, perdendo la finale play-off contro il Monza. Da lì l'idea del club di separarsi dal tecnico per tentare la carta Maran, riuscita però malissimo dopo sole poche giornate di campionato. Richiamato D'Angelo, e prolungato il suo contratto fino al 2024, l'allenatore abruzzese ha dato vita ad una strepitosa rimonta verso la zona promozione, salvo poi crollare nel finale fino ad uscire dalle prime otto della classifica e chiudere all'undicesimo posto.

Archiviato il campionato deludente, le parti hanno deciso di separarsi e percorrere nuove strade. Il Pisa è al lavoro per la scelta dell'erede di D'Angelo, che ha portato i toscani tra le big della B dalla terza serie. Potrebbe essere un suo concittadino il nuovo tecnico nerazzurro: all'ombra della Torre pendente l'obiettivo principale sembra essere il pescarese Eusebio Di Francesco. Avviati i contatti con l'ex allenatore della Roma, reduce da alcune esperienze poco positive in serie A sulle panchine di Hellas Verona, Cagliari e Sampdoria.