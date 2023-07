Serie B 2023/2024, il Pisa ha un nuovo direttore sportivo

E' Stefano Stefanelli il nuovo ds del Pisa. Dopo l'addio a sorpresa di Kolarov, arrivato a poche ore dalla partenza per il ritiro e dopo un mese dall'annuncio del club (motivi personali e mancanza di stimoli sarebbero le motivazioni del suo allontanamento), la società ha scelto un direttore emergente, cresciuto in questi anni nella scuderia di un certo Cristiano Giuntoli, ex ds del Napoli scudettato e nuovo dirigente della Juventus. Manca ancora l'annuncio ufficiale del Pisa, ma il dado è tratto: sarà Stefanelli l'erede di Claudio Chiellini all'ombra della Torre pendente. Il Cesena ha già annunciato la risoluzione del contratto con l'ormai ex ds: "Il Cesena FC comunica di essere addivenuto con il signor Stefano Stefanelli alla risoluzione consensuale dell’accordo federale che legava il dirigente al club fino al 30 giugno 2024. Il Cesena FC ringrazia Stefanelli per la dedizione e la professionalità messe a disposizione dei colori bianconeri durante il suo incarico e gli augura le migliori soddisfazioni professionali nelle future esperienze che lo attendono".

I primi colpi di mercato fanno già sognare: il talento del Gubbio Alessandro Arena, 22 anni, fantasista brevilineo rivelazione della C nelle ultime due stagioni (arrivava dai dilettanti, ora firma un quadriennale in Toscana), e Andrea Barberis, 30 anni, svincolato, uno dei protagonisti del Monza promosso in A nel 2022. Il prossimo potrebbe piazzarlo proprio con il Cesena, il suo vecchio club: è il 2003 Stiven Shpendi, bomber albanese dei romagnoli (23 reti in 20 partite l'anno scorso in C). Il gioiellino cesenate costa 2 milioni: ci sono anche Juventus Next Gen e Palermo in coda...

Chi è Stefanelli

La carriera da calciatore è terminata nel 2014 a Fano a soli 35 anni, una carriera fatta tra serie C e serie D. Nel 2016 ha iniziato la carriera da ds nella Vis Pesaro centrando la salvezza. Poi un biennio a Carpi, undicesimo in B la prima stagione, retrocessione in C la stagione successiva. Entra nello staff di Giuntoli a Napoli, come ds del Napoli Under 19, un'esperienza formativa prima di rituffarsi nel calcio dei grandi: Pistoiese e Cesena, club con cui lo scorso anno ha chiuso al terzo posto perdendo la semifinale play-off contro il Lecco. Giuntoli lo avrebbe portato ancora con lui anche alla Juventus, ma le chiamate per salire di categoria e sbarcare in B non mancavano. Alla fine, quella più convincente è arrivata da Pisa. I toscani, già in ritiro agli ordini di Alberto Aquilani, puntano su un ds giovane e motivato, già con una discreta esperienza. Meno famoso di Kolarov, ma pronto a calarsi nella realtà di una piazza ambiziosa e alla ricerca di giocatori di prospettiva con cui programmare un futuro al vertice della B e, perché no, finalmente anche in serie A.