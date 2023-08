Serie B 2023/2024, le favorite per la promozione: le quote dei bookmakers

A pochi giorni dai via, impazzano le scommesse sui possibili vincitori della serie B 2023/2024. Samp, Parma, Bari, ma anche Palermo, Cremonese, Spezia e Venezia tra le candidate ad un posto per il ritorno in serie A. E occhio, come sempre, alle sorprese. Alcuni siti scommesse hanno da tempo messo in fila le loro candidate alla promozione. Nella storia della categoria, il Genoa è la società che ha vinto più volte il torneo con 6 successi. L'ultimo pochi mesi fa, con il ritorno in A. Seguono il Palermo e l'Atalanta con 5 vittorie, mentre a 3 successi ci sono squadre importanti come Fiorentina e Torino. Tra i club italiani più conosciuti anche Milan (due volte), Juventus, Roma, Napoli e Lazio (un trionfo in bacheca). Il campionato che inizia il prossimo fine settimana sarà particolarmente equilibrato: almeno 6 squadre si presenteranno ai nastri di partenza con ambizioni non solo di promozione in A, ma anche di entrare nell'albo d'oro come vincitrice del torneo.

Le quote delle favorite alla vittoria della serie B per Snai, Sisal e Planetwin365

Parma: Snai 5.00, Sisal 5.00, Planetwin365 3.85;

Sampdoria: 6.00, 5.00, 4.50;

Spezia: 5.00, 5.00, 4.75;

Cremonese: 5.00, 6.00, 5.00;

Palermo: 7.00, 7.50, 7.00;

Venezia: 10.00, 9.00, 9.50;

Bari: 10.00; 16.00, 14.00.

Gli esperti di Superscommesse.it hanno elaborato invece una griglia sulle chance di promozione delle squadre impegnate in Serie B. Le compagini che presentano 5 stelle in questa speciale griglia sono quelle che avrebbero maggiori probabilità di approdare in A. Tra le squadre favorite Bari, Sampdoria e Parma. Le possibili outsider alla promozione potrebbero essere Palermo, Catanzaro e Pisa.

Serie B, la griglia delle favorite

Sampdoria *****

Bari *****

Parma *****

Spezia ****

Palermo ****

Pisa ****

Catanzaro ***

Cremonese ***

Reggiana ***

Venezia ***

Cittadella **

Como **

Modena **

Ascoli **

Ternana **

Feralpisalò *

Cosenza *

Lecco *