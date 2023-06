Serie B 2023/2024, la Samp esulta: è iscritta al campionato

Manca l'ufficialità, ma ormai la montagna è stata scalata: la Sampdoria giocherà nella prossima Serie B. La nuova proprietà continua a muoversi verso il campionato 2023/2024. I tifosi blucerchiati possono dormire sonni tranquilli: sono stati versati gli stipendi di un bimestre per calciatori e una precisa parte dello staff per ben 7 milioni di euro. Radrizzani e Manfredi hanno anche saldato pendenze per circa 6 milioni con società estere per alcune operazioni di mercato degli anni passati, legate agli acquisti di Murillo, Schick e Linetty. Tutti passaggi dovuti per farsi trovare in regola al momento delle verifiche Covisoc. Mancano ancora i pagamenti di Irpef e Inps, ealtre situazioni legate a contributi non pagati in passato. Poi ci sarà il check della Covisoc (ieri è stato inviato il bilancio 2022), che la prossima settimana dovrà dare l'ok per chiudere la partita. C'è grande ottimismo al riguardo in casa Samp: dovrebbe trattarsi di mera formalità. La Sampdoria, quindi, è iscritta alla Serie B 2023-2024. Scongiurato il rischio fallimento.

Radrizzani nelle prossime ore potrà dare il via libera al nuovo direttore tecnico, Nicola Legrottaglie, per chiudere la trattativa già avviata e in discesa con il prossimo tecnico della Samp: il pescarese Fabio Grosso, reduce dalla vittoria del campionato cadetto con il Frosinone.

Il primo "acquisto" della nuova Sampdoria sarà un talento emergente della C: il 18enne Marco Delle Monache, che rientra dalla stagione in prestito al Pescara, club in cui è cresciuto, dopo aver firmato un quinquennale con i blucerchiati un anno fa. L'attaccante classe 2005 ha giocato 34 partite e segnato 7 reti nel girone C di serie C, esaltato nel finale di stagione dal 4-3-3 di Zeman. In B potrebbe essere la rivelazione della prossima stagione.